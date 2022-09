El tenis sobrevive al primer día sin Serena

Tampoco las tenistas que siguen en carrera dentro del Abierto de Estados Unidos querían perderse lo que podía ser el último partido en la trayectoria de Serena Williams. Jessica Pegula y Petra Kvitova lo miraron por la TV desde sus habitaciones de hotel.

Y ayer, ambas cosecharon victorias para instalarse en la cuarta ronda, algo que no pudo lograr Serena Williams la víspera.

“Desde luego que vi a Serena, como todos”, dijo Pegula, estadounidense de 28 años, la octava preclasificada en Flushing Meadows y se impuso a Yuan Yue por 6-2, 6-7 (6) y 6-0.

“Una se siente como triste de cómo terminó el partido. No sé, yo también me puse sentimental por ver lo emocionada que ella estaba”.

La checa Kvitova, dos veces campeona en Wimbledon, dijo que se sintió inspirada por la última gesta de Williams, dueña de 23 títulos del Grand Slam, quien levantó cinco match points pero sucumbió el viernes en tres sets frente a la australiana Ajla Tomljanovic.

“Fue muy especial. Ella no quería irse de la cancha, de ningún modo. A mí me pasó lo mismo hoy, en realidad. No quería marcharme del torneo, así que estuve ahí peleando de algún modo”, dijo Kvitova, quien fue borrando un déficit tras otro, incluyendo un par de match points, antes de doblegar a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza por 5-7, 6-3 y 7-6 (12-10).

“Eso es lo que Serena mostró la noche anterior”, aseveró Kvitova, quien soltó la raqueta y se cubrió el rostro cuando terminó un desempate que ella misma calificó como una pesadilla. ”Fue bonito ver que ella peleara hasta el final ayer”.

Sí, Williams se ha ido, dejando sin su mayor estrella al último torneo major y en cierto modo a todo el tenis femenino. Pero el espectáculo debe continuar.

Por la noche, la polaca Iga Swiatek derrotó 6-3 y 6-4 a Lauren Davis.

Asimismo, la sesión nocturna en el Arthur Ashe incluyó el triunfo del español Rafael Nadal, 22 veces monarca de majors, sobre el francés Richard Gasquet, 6-0, 6-1 y 7-5.

Viktoria Azarenka dos veces monarca del Abierto de Australia, aplastó 6-3 y 6-0 a Petra Martic; el español de 19 años Carlos Alcaraz se impuso al local Jenson Brooksby, por 6-3, 6-3 y 6-3; Cam Norrie venció a Holger Rune por 7-5, 6-4 y 6-1, y Andrey Rublev superó a Denis Shapovalov por 6-4, 2-6, 7-6 (3), 6-4 y 7-6 (10-7).

Norrie y Rublev se enfrentarán en la fase siguiente.