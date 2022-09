Doman a la fiera en el Open

Frances Tiafoe dio al traste con la racha de 22 victorias de Rafael Nadal en las citas del Grand Slam tras derrotar al astro español por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 en los octavos del final.

Tiafoe, estadounidense de 24 años, accedió por segunda a una ronda de cuartos de final en un Slam. Lo hizo derribando al campeón de 22 grandes, récord absoluto del tenis masculino.

La eliminación de Nadal dejó al US Open con apenas un campeón de Grand Slam en carrera: Marin Cilic. El croata se coronó en Nueva York en 2014.

Nadal ganó los títulos del Abierto de Australia en enero y el Abierto de Francia en junio. Logró alcanzar las semifinales en Wimbledon en julio pero se retiró del torneo debido a un desgarro abdominal y ello no quedó registrado como derrota.

Con 36 años a cuestas, Nadal apenas disputó un torneo en el periodo de mes y medio que transcurrió tras irse del All England Club y el viaje a Nueva York, recuperándose de la lesión.

No estuvo cerca de su mejor versión en el US Open, torneo que ha ganado cuatro veces. No había competido en el mismo desde su consagración en 2019.

“Los años pasan. Es el ciclo de la vida”, dijo Nadal. “Unos pasan, otros vienen y la vida se sigue moviendo y el mundo sigue girando”.

Tiafoe es el hombre estadounidense más joven que alcanza la instancia de cuartos en el US Open desde Andy Roddick en 2006.

Pero el público no se entregó completamente a su compatriota. Nadal goza de una popularidad que traspasa las nacionalidades en el tenis, y recibió mucho aliento en el estadio Arthur Ashe, ruido que retumbó más fuerte cuando el techo fue cerrado en el cuarto set.

“Ahora mismo no sé qué decir. Estoy sumamente feliz. No me lo creo”, dijo Tiafoe. “Es uno de los grandes de todos los tiempos. Hoy he jugado un tenis increíble, pero ni idea tengo lo que ha ocurrido”.

El rival de turno de Tiafoe será Andrey Rublev, quien alcanzó los cuartos de final por sexta ocasión en un Grand Slam tras derrotar 6-4, 6-4 y 6-4 al británico Cam Norrie.

Logra recuperarse

Iga Swiatek se cubrió la cabeza con una toalla blanca durante un cambio de lado tras verse set y quiebre abajo en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos.

No paraba de cometer errores, mirando desconcertada hacia su equipo.

Eventualmente, Swiatek recuperó la precisión y empezó a jugar como la número uno del mundo que es, instalándose por primera vez en los cuartos de final en Flushing Meadows. Remontó para superar 2-6, 6-4 y 6-0 a Jule Neiemeier en el estadio Louis Armstrong.

“Me siento orgullosa porque no perdí la fe”, dijo Iga.

La polaca de 21 años se las verá contra otra debutante en unos cuartos de final del US Open. Será Jessica Pegula, la estadounidense con mejor ranking del momento y que despachó 6-3 y 6-2 a Petra Kvitova, la dos veces campeona de Wimbledon.—AP