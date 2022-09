El Atlético desea evitar activar su opción de compra

Una de las llaves para que el Barcelona pudiera inscribir jugadores esta temporada fueron las cesiones. La más importante fue la del francés Antoine Griezmann, quien era un activo muy caro para el club catalán.

Ante esto, y en una recopilación del portal Goal.com, se habla de las maniobras —poco éticas, pero no ilegales— que está realizando el club colchonero con el atacante francés.

Con la necesidad de deshacerse de su alto salario, el Barcelona cedió al jugador a un rival directo, el Atlético de Madrid. Griezmann, campeón del mundo con su selección en Rusia 2018, renunció a un 40% de salario, una nada despreciable suma de 10 millones de euros.

Los colchoneros lograron, por la imperiosa necesidad del Barca de aligerar su masa salarial, un préstamo por dos años en los cuales solamente tendrán que cumplir con el salario recortado del jugador, por lo que contrario a lo que pasa con otras cesiones importantes, no desembolsó un euro por esta.

“Si el Atlético ejecuta la opción de compra por Antoine Griezmann, tendrá que abonarle al FC Barcelona una cantidad de dinero que, como tope, alcanzará los 40 millones de euros. Importante matiz: no es que la opción de compra sea de 40 “kilos”. Es que, sumados todos los variables y bonus pactados en la cesión, los partidos oficiales que tenga que jugar el club colchonero. Es decir, la compra no es obligatoria”, escribió el portal de internet.

“Si Antoine juega menos del 50% de los partidos, el Atlético no paga nada. Y si supera ese número de partidos, el Atlético se compromete a abonarle al club azulgrana una cantidad que, con variables incluídos, alcanzaría 40 millones de euros”.

Para que un partido se cuente como disputado, Griezmann debe ser alineado como titular o haber disputado un mínimo de 45 minutos, siempre que esté disponible o convocado y no esté sancionado o lesionado. Si no juega esos 45 minutos especificados, no se contabiliza como partido disputado.

Griezmann disputó más del 80% de partidos el torneo pasado (cuando comenzó el préstamo). Sin embargo, este año ha participado en 4 partidos de Liga, pero siempre saliendo al campo en el minuto 63 de partido. Es decir, un tiempo de juego que no supera, en ningún caso, los 45 minutos establecidos por contrato, para evitar que compute así como partido disputado. Sobre este respecto, Diego Simeone, entrenador de los colchoneros, comentó que era “un hombre de club”, dejando entrever que recibe instrucciones de la directiva para alinear al jugador solo esos minutos.

En el club rojiblanco no desean pagar la opción de compra y quieren rebajar esa cantidad. Precisamente por eso se presiona alineando a Griezmann pero solo los minutos necesarios pero para que no computen. El Barca ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos, para intentar encontrar alguna ilegalidad que vulnere el espíritu del contrato de cesión. Si Atlético no pagase y no se quedase al jugador, el Barca tendría problema salarial en su plantilla para la próxima temporada.

Lo que está haciendo el cuadro colchonero no parece ético, pero sí es legal. El Atlético no está incumpliendo ninguna normativa y el Barca ve a su activo jugar casi gratis.— INFORMACIÓN DE GOAL