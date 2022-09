Los Venados FC pierden por la mínima en casa

La buena racha de los Venados FC llegó a su fin porque así lo quisieron los delanteros astados.

En un partido en que se cansaron de fallar, los ciervos perdieron por la mínima diferencia ante los Mineros de Zacatecas, en la fecha 11 del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión.

Doloroso el revés para los astados, pues llevaban cuatro encuentros sin conocer la derrota. Y este descalabro seguramente les hará caer mucho en la tabla cuando se ajusten las estadísticas al finalizar la fecha 11.

Si fuera de merecimientos, sin duda que debieron ganar los Venados. Pero el fútbol es de resultados concretos. Anoche, en la cancha del “Carlos Iturralde Rivero”, los delanteros venados salieron peleados con la red. No puede verse de otra forma.

Cierto que el rival no fue una perita en dulce, pero el ataque astado estuvo siempre incisivo y no ganaron por goleada porque no quisieron los de casa.

Zacatecas tuvo una sola ocasión en la primera parte, y los Venados dejaron ir dos, una de ellas clarísima, que Félix Micolta no pudo firmar enviando el balón fuera del marco, cuando se coreaba la anotación.

Y siempre sucede que cuando más atacas, el rival aprovecha un descuido para meter la pelota al arco. Los Mineros lo hicieron a los 63, cuando los Venados caminaban confiados en su área, pero Luis Salvador Razo recibió una pelota estando cerca del manchón y definió con fino toque a un costado del “Charro” Ramírez.

Lo que seguía era como un ver para creer.

En un lapso de 15 minutos los Venados tuvieron al menos cuatro ocasiones con claridad, pero entre el portero, el travesaño y la errática mira de los artilleros, los Mineros mantuvieron sus redes intocables.

Mauro Pérez casi la hace de fantasía, pues logró un remate de espaldas y la pelota se estrelló en el larguero de forma dramática. Y fallaron también Víctor Mañón, Sleyther Lora, estrellándola en el poste; Gamaliel Sánchez y Ángel Luna, este rematando a boca de jarro.

De verdad que parecía increíble ver tanta falla.

Sobre el final, en la última jugada, en el sexto minuto de la prórroga, el arquero se fue al remate de un tiro de esquina y el “Charro” alcanzó a cabecear, pero se fue desviado del arco. Enésima salvada de unos Mineros que hicieron lo que da resultados en el fútbol: anotar. Dos travesaños, un poste y llegadas sin concretar. Así no se puede.— GASPAR SILVEIRA