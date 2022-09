América, a seguir con su racha de victorias

Hace medio año, Fernando Ortiz asumió la dirección técnica del América con la misión de terminar dignamente lo que parecía una temporada para el olvido. Ahora, el argentino tiene al popular club mexicano coqueteando con la historia.

El América buscará imponer una nueva marca de triunfos consecutivos en la historia del equipo cuando visite a Necaxa mañana por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2022.

Las Águilas vencieron el fin de semana al Atlético de San Luis para sumar su octava victoria en fila, igualando lo hecho en las temporadas 1993-94 y en el Verano 97. Eran dirigidos por estrategas argentinos: Miguel Ángel “Zurdo” López y por Jorge “Indio” Solari, respectivamente.

“No me estoy fijando si consigo un partido o no partido, no soy de esos entrenadores”, dijo Ortiz. “Yo me enfoco en el día a día. Me preocupan otras cosas más, que si he logrado algo. Los que han logrado algo son los jugadores, yo nada”.

Ortiz llegó al equipo en relevo por su compatriota Santiago Solari y de ser últimos logró clasificar a semifinales del Clausura.

Solari fue líder en el Apertura del año pasado y logró hilvanar siete triunfos consecutivos, pero en la racha de Ortiz el equipo despliega un mejor fútbol.

El club más laureado de México, con 13 títulos, las Águilas lideran con 28 puntos al desplegar el ataque más goleador del campeonato — 29 goles en 12 encuentros — y la tercera mejor defensiva con 11 tantos recibidos.

“Es el reflejo del trabajo diario que los jugadores logran para que en la cancha se vea por momentos el equipo que queremos”, dijo Ortiz.

América todavía está lejos de la marca de victorias consecutivas en México que comparten Necaxa, León y Cruz Azul con 12.

Una dura prueba

Los Bravos de Juárez tendrán una dura prueba hoy cuando reciban a los Rayados de Monterrey, en el partido con el que se pondrá en marcha la fecha 14.

La fecha de media semana dejo un buen sabor de boca para los regiomontanos ya que sacaron un triunfo en su casa de 3-2 ante Cruz Azul.

Por su parte, Juárez FC, quien es comandado por Hernan Cristante sabe que si sacan los tres puntospodrían acercase más a los puestos del repechaje.— AP Y EFE