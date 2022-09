La Liga busca afición

Javier Tebas, presidente de la Liga española, afirmó en la revista Influencers que “cuando dicen que los jóvenes no ven fútbol”, se pone “malo” y apuntó al ser cuestionado sobre el futuro de la industria que van a “transformar la manera de disfrutar de la experiencia del fútbol en todo el mundo”, tras la llegada del EA Sports como nuevo patrocinador.

Tebas defendió el gran consumo de la gente joven que hace del fútbol profesional en España. E incidió en las nuevas formas de acceso de este tipo de público a la competición y su entorno.

“Pero es que ni siquiera hay datos como para poder compararlos porque antes no podíamos llegar a los jóvenes desde los 12 años hasta su independencia económica. Lo que sí se puede demostrar ahora es que en las redes sociales lo que más se ve es el fútbol. Otra cosa es que se monetice o no, aunque nunca se ha monetizado la gente joven (salvo que fueran al estadio y pagaran una entrada). Lo que hay que trabajar es que en las redes sociales nos vean, ya sean resúmenes, programas de fútbol o lo que sea. En TikTok lo que más se ve es fútbol, una red social que ve gente de entre 14 y 22 años. Si no se viese el fútbol en esas cantidades, ¿TikTok gastaría millones patrocinando la Eurocopa?”, explica Tebas.

“Nosotros tenemos datos que muestran que según los jóvenes van cumpliendo años, cambian la ventana por la que llegan al fútbol; por eso tenemos que trabajarlas muy bien todas. Por ejemplo, una persona ya económicamente independiente y de más de 28 años empieza a utilizar más Facebook que otros canales que utilizaba antes, y ahora es cuando empieza a pagar por ver fútbol –antes se lo pagaban sus padres–. Y eso es lo que tenemos que trabajar muy bien”, añade.— EFE