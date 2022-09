“Pepón”, el Más Valioso: el destino y "un equipo que no se rinde”

Muchas cosas pasaron por la mente de los Leones cuando parecía que el mundo se acababa en el Juego 6. Pero lo que no ocurrió fue perder la fe.

La habían tenido desde que la lluvia les dio una pausa, un respiro monumental. Así lo dijo Luis Felipe “Pepón” Juárez cuando recibieron el trofeo de campeones de la Zona Sur por tercer año consecutivo, y siendo considerado él como “Jugador Más Valioso” de la Serie de Campeonato.

“Es un respiro que nos dio, ya estaba escrito, que nos diera esta pausa. Por algo pasó”, dijo el cañonero sinaloense, quien en la serie remolcó diez carreras, tras un inicio apagado, en el que incluso muchos pidieron que sea enviado a la banca.

“Pepón” dio crédito a todos en el equipo, comenzando por cómo se vieron desde la reanudación. “Ese aut que sacó (Manny) Chávez a (Roberto) Ramos, esa fue la clave, la importancia”, señaló Juárez. Y vaya que lo fue.

Tras la suspensión del Juego 6 el miércoles, con casa llena y dos autes, Chávez ponchó a Ramos para que, al menos, los Leones se mantuvieran abajo 8-3. Y de allá comenzar la remontada.

“Y al iniciar de nuevo, eso dijimos, no hay nada que perder. Estábamos con esas carreras ya encima. No voy a decir que no, nos desesperamos, y es cuando surgen las cosas de unión. Alguien puso música de Michael Jackson y se puso a bailar. Y así mantuvimos la calma”.

Ahora Juárez y los Leones, que este mismo viernes viajaron a Monterrey para enfrentar a los Sultanes, considera que todos en el equipo tienen gran mérito y, como club, la característica principal es que no se rinden.

“Allá están Puebla, Tigres, Diablos. En las redes dicen que estábamos jugando como fútbol americano, así son estos juegos. Y pensar que aunque estés abajo siete u ocho carreras, el equipo no se rinde, tiene mucho corazón.