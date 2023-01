Se disculpan con Zinedine

El presidente de la Federación Francesa se disculpó ayer, ante las críticas que le lanzaron Kylian Mbappé, la ministra nacional del deporte y el Real Madrid por comentar que “no podía estar menos interesado” en el futuro de Zinedine Zidane como entrenador.

Noel Le Graet reconoció que sus comentarios en una entrevista radiofónica fueron “torpes”.

“No reflejan en absoluto lo que pienso o considero sobre el jugador que él fue y el entrenador en que se ha convertido”, expresó Le Graet en una disculpa ampliamente difundida por los medios franceses.

Le Graet, quien extendió recientemente el contrato del seleccionador francés Didier Deschamps hasta julio de 2026, fue invitado a un programa de RMC. Ahí, se le preguntó sobre los rumores que vinculaban a Zidane con la selección de Brasil.

“Me sorprendería que él fuera allá, pero puede hacer lo que quiera, no me preocupa. Nunca me he reunido con él, y nosotros nunca hemos contemplado la posibilidad de separarnos de Didier”, dijo Le Graet.

Cuando se le preguntó si le molestaría ver a Zidane como técnico de Brasil, respondió: “No podría estar menos interesado; él puede ir a donde quiera”.— AP