Tuca Ferreti, "Piojo" Herrera, incluso Cuauhtémoc Blanco; los hombres que quieren dirigir al Tri

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del fracaso de la Selección Mexicana de Fútbol muchos han sido los nombres que han surgido del sucesor del "Tata" Martino, sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol aún no ha definido quién será el encargado del al dirección técnica de cara el mundial de 2026.

Al respecto, Miguel "Piojo" Herrera es uno de los candidatos que más fuerte suenan para dirigir al conjunto Tricolor, incluso, él se ha manifestado a favor de regresar al banquillo del seleccionado tricolor. Otro de los candidatos que surgieron últimamente es la exestrella del América, Cuauhtémoc Blanco, quien afirmó que le gustaría volver al futbol como entrenador.

Pese a que sus intenciones son continuar en la política, no descarta regresar a las canchas.

El actual gobernador de Morelos dice que pedirá permiso al presidente Andrés Manuel López Obrador para contender por otro cargo público en 2024, pero "Si se da (seguir en la política), qué bueno. Si no, me regreso (al futbol) -como siempre he dicho- a ser entrenador de un equipo de aquí de México. "Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso", agregó.

Blanco es el más reciente ídolo de las Águilas, cuya afición desea que algún día vuelva al club como entrenador. El exdelantero ya realizó el curso de director técnico, por lo que cumple con ese requisito.

Candidatos para dirigir a la Selección Mexicana de Fútbol

Por su parte el comentarista deportivo David Faitelson mencionó tres posibles candidatos para hacerse con las riendas de la Selección Mexicana. "Tres candidatos en casa para dirigir a la selección mexicana. Dos, sin trabajo: Ricardo Ferreti y Miguel Herrera y uno en plena ebullición: Guillermo Almada. El resto de los candidatos vendrán desde el extranjero… ¿Quién les gusta?", expuso el conductor en su cuenta de Twitter. Otros nombres también se escucharon como el de Matías Almeyda, sin embargo quedaría descartado pues acaba de renovar hasta el 2028 con el AEK de Atenas.