Carlos Vargas, celeste

Cruz Azul está cerca de amarrar al lateral izquierdo Carlos Vargas, proveniente del Mazatlán FC.

Antes de cerrar un acuerdo con Mazatlán FC, Cruz Azul negoció con los jugadores libres Jerónimo Rodríguez, ex de Pumas, y Francisco Venegas, ex de Tigres, así como con Toluca por el lateral izquierdo Jorge Rodríguez, pero no pudo llegar a un acuerdo en ninguno de estos casos.

Vargas llega para ayudar a un plantel corto y competir en la lateral izquierda con el uruguayo Ignacio Rivero o incluso de central por ese costado con el argentino Ramiro Funes Mori.

Vargas, de 23 años, inició su trayectoria en las inferiores de Tijuana, debutó con el primer equipo en 2017 y a los pocos meses pasó a las filas del América.

Durante los siguientes cinco torneos, Vargas defendió la camiseta azulcrema en 47 ocasiones y, previo al Clausura 2020, el zaguero fue transferido a Morelia. Seis meses más tarde formó parte de los jugadores que mudaron de camiseta y se convirtieron en la plantilla del Mazatlán FC.

Con el equipo cañonero, Vargas sumó 62 partidos disputados.— el universal