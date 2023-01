Un punto es un punto, pero...

Definitivamente que no agradó al técnico Bruno Marioni regresarse de Ciudad Victoria con solamente un punto en las bolsas, cuando pudieron ser tres. Y vaya que los Venados FC tuvieron con qué traerse todo el botín del “Marte R. Gómez”.

Por un lado, el argentino rescata el que los ciervos hayan generado acciones de gol. “Los entrenadores eso buscamos, generar ocasiones de gol”, expresó Marioni tras el 1-1 del cuadro yucateco en la fecha 2 del Clausura 2023 de la Liga de Expansión.

Pero su contraparte a esa expresión la tuvo en otra declaración: “Se generaron muchas situaciones de peligro, que no tuvimos la fortuna, por una gran actuación del portero y porque no fuimos eficaces. Nos faltó convertir, no estuvimos finos ante la portería”.

En realidad, la sobresaliente actuación del arquero Alexis Andrade y la falta de tino de los atacantes ciervos fue lo que propició que la meta de los Correcaminos se quedara solamente con un tanto en contra. Al menos tres claras de gol fueron salvadas por Andrade.

Con uno más

Los Venados se quedaron con un hombre más en la cancha desde temprano y su gol, en la primera parte, fue por un tiro del canterano Miguel García, desviado ligeramente por un defensa.

De allí que en las conclusiones del “Barullo” sobre la igualada no haya mucho para celebrar. “Era un partido en que nosotros tuvimos todo para obtener los tres puntos, poro tuvimos una desatención y fue efectivo el equipo rival. Nosotros no la tuvimos (efectividad). Hablamos en el entretiempo, se ganan o se pierden puntos por detalles como esos”.

“Todos los equipos ven bien quedarte con un jugador más en la cancha, nosotros lo hicimos bien, tuvimos para aumentar el marcador desde el primer tiempo, en el segundo, tuvimos cinco o seis, también claras, pero a final de cuentas no supimos tener la claridad”.

“En lo futbolístico el equipo fue superior. Vamos a seguir trabajando. Es un punto importante, en los papeles siempre sirve sumar, pero nos vamos con la idea de que pudimos llevarnos los tres. Tenemos que darle la vuelta a la página rápidamente”.

“Hay cuestiones que hay que corregir. Es algo que indudablemente tengo que hablar, seguir insistiendo con los jugadores, pero en líneas generales, a partir de la expulsión fue otro partido. El equipo fue superior, en general”.

Los Venados llegaron a cuatro puntos y volverán a jugar el miércoles 18, cuando reciban a los Alebrijes de Oaxaca en la fecha 3 en el Estadio “Carlos Iturralde Rivero”.— Gaspar Silveira M.