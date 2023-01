El Rebaño Sagrado va el viernes por dos en fila

El Guadalajara comenzó con buen pie el torneo, ganando de visita en una cancha complicadísima ante el Monterrey, uno de los favoritos para quedarse con la corona del Torneo Clausura 2023.

Ahora tendrá otra visita en la fecha dos y aunque a la vista no parece tan complicada, el San Luis también arrancó sonriendo.

Chivas y sanluisinos se verán las caras hoy en el segundo partido de la fecha dos del Clausura, destacando que Veljko Paunovic, entrenador del Rebaño Sagrado, se dice contento con lo hecho por el momento contando la pretemporada.

“El equipo está todavía en una fase de formación, en la última fase diría, por las incorporaciones tardías que son circunstanciales, así es el fútbol, pero hay que poner el panorama y el contexto que hemos tenido”, dijo el entrenador serbio en una rueda de prensa del miércoles pasado, para justificar el funcionamiento en la primera fecha, que a pesar de no haber sido el mejor, sirvió para que el Rebaño ganara en un terreno muy complicado como el Estadio BBVA.

Los tapatíos saltarán como favoritos a la cancha del Alfonso Lastras, pero “Pauno” no cree que tengan un día de campo, sobre todo por el buen debut del local, que venció al Necaxa en el Estadio Victoria durante su presentación.

“En el fútbol siempre se sufre porque no salgo y les paso por encima a todos los rivales”, agregó el entrenador serbio. “Vamos a sufrir siempre, la capacidad de tolerar el sufrimiento es lo que determina a los campeones”.

A resurgir

El Puebla fue goleado por el campeón Pachuca en la primera fecha, por eso su técnico, Eduardo Arce, sabe que ahora es el momento de borrar ese mal momento y sacar una victoria que los ayude en el aspecto anímico. Enfrente tendrán a los Gallos que empataron en el Estadio Azteca ante el América.

“Sin duda es un aspecto a mejorar, a mí lo que pasó el torneo pasado no me interesa, me interesa trabajar en este, claro que fue un parteaguas para ver cómo responde el equipo, yo creo que son profesionales, todos hemos sufrido este tipo de derrotas, no es agradable tenerlas en la primera jornada, pero qué mejor que sea la primera y poder enfrentar lo que viene con mucha mayor valentía”, comentó Arce, quien con 34 años es el director técnico más joven de la Liga MX.— el universal