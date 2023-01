América, ante su verdugo de la liguilla pasada

Una temporada regular de ensueño terminó en pesadilla para el América la última vez que enfrentó al Toluca. Ahora las Águilas se reencontrarán con su verdugo en las últimas semifinales de la Liga MX, en momentos en que buscan su primer triunfo del Torneo Clausura 2023.

Los azulcremas se estrenaron en el nuevo torneo con un insípido empate como locales ante el Querétaro el fin de semana pasado.

“Nos cuesta la primera fecha, intentamos por todas las maneras abrir el marcador, pero no lo pudimos lograr, tengo tarea para la semana”, dijo el entrenador argentino Fernando Ortiz. “El equipo se vio bien, aunque por momentos no me gustó”.

Bajo la dirección técnica de Ortiz, América fue el mejor equipo en el torneo pasado y entró a liguilla como el máximo candidato a coronarse sólo para caer en semifinales ante los Diablos Rojos dirigidos por Ignacio Ambriz.

“Obviamente a todos nos gustaría ver al equipo que estamos acostumbrados, pero lo importante es que las ideas están claras”, agregó Ortiz.

Álvaro Fidalgo, el gran comandante de la media americanista es duda para el enfrentamiento de hoy.

Toluca dice presente

Toluca aún no debuta en el torneo. Su primer partido ante el Atlas fue pospuesto por las malas condiciones del césped en el “Jalisco”.

Tras eliminar al América en semifinales, los Diablos Rojos cayeron ante Pachuca en la final. Con una plantilla reforzada por cuatro fichajes, entre ellos el uruguayo Maximiliano Araujo, el objetivo es dar el paso que les faltó.

“La meta es sacarnos la espina clavada de la final, pero para eso hay que trabajar mucho”, dijo el capitán argentino del cuadro toluqueño, Claudio Baeza. “Estamos en un equipo grande y hay que estar peleando constantemente el título”.

Llega la Máquina

El Cruz Azul querrá aumentar la frustración del Monterrey, derrotado en la primera fecha por las Chivas, cuando ambos se enfrenten hoy en la cancha del Estadio Azteca.

La Máquina llega de empatar en cancha de los Xolos de Tijuana. Sin dar su mejor fútbol y con un inconmensurable José de Jesús Corona, los cementeros le arrebataron un empate a uno al cuadro fronterizo.

Uriel Antuna, quien no fue convocado para el debut celeste el viernes pasado, estará en la lista y con posibilidades de jugar si así lo decide Raúl Gutiérrez, quien también habría citado a Iván Morales, chileno al que la directiva no le ha podido encontrar otro club.

En otro partido interesante, el Santos Laguna buscará sacudirse la goleada en contra sufrida ante los Tigres de la UANL, cuando reciba a unos motivados Pumas que ganaron en su presentación ante Ciudad Juárez.

Precisamente los Bravos son otro de los equipos que tendrán actividad hoy. Ciudad Juárez abre el “Olímpico” para verse las caras con los Xolos, en un duelo fronterizo entre equipos que no han ganado.— AP