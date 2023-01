Coco quiere su “Grand Slam”

Coco Gauff admitió que tiende a moverse con prisa.

La tenista de 18 años no se queda en la ciudad tras completar un torneo: “Incluso si es un lugar bonito”, dijo con una sonrisa, “Me gusta irme”. Cuando termina de cenar, no se queda en el restaurante: “No me gusta quedarme sentada platicando cuando termino de comer”, agregó riéndose un poco más. “Me gusta irme”.

“Soy muy impaciente para ser honestos. Creo que eso se relaciona a mi carrera, no me había percatado hasta esta conversación”, dijo Coco, que no quiere esperar y ganar el Abierto de Australia que está por iniciar.

Coco entrará en acción en la Arena Rod Laver ante Katerina Siniakova. Si gana, podría enfrentar posteriormente a Emma Raducanu, quien ganó el U.S. Open en el 2021 como adolescente.

Si avanza a las semifinales se verá ante la número uno del mundo Iga Swiatek, quien ganó el Abierto de Francia en el 2020... cuando era adolescente.

“La meta más grande este año”, dijo riéndose, “es ganar un Grand Slam”.— AP