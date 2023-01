Augusto Lotti, feliz por debutar con el Cruz Azul

El debut del argentino Augusto Lotti no fue positivo con el Cruz Azul, sin embargo sabe que de aquí para adelante las cosas tienen que mejorar para ellos.

“Por un lado, se hizo esperar el debut, pero bueno, es una lástima el como se dio el transcurso del partido, eso cambia un poco el trámite del partido, pero lo importante es sumar minutos”, contó el argentino, llegado del Atlético Tucumán de su país.

Lotti, al igual que su compatriota Ramiro Carrera, no pudo debutar en la primera fecha ante Tijuana, ya que no quedó su registro. A pesar de eso, la adaptación física no debería ser un problema, ya que ambos están en el país desde hace dos meses.

Además, Lotti sabe que la competencia interna es fuerte, por lo que deberá trabajar horas extra para ganarse un lugar en el equipo titular.

“Es difícil la situación de jugar hoy, debemos estar preparados, sabemos la exigencia del club, no existe paciencia, debemos entrar a demostrar, se nos va a exigir igual que todos, sabemos lo que es representar a este equipo”, agregó.