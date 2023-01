Premio a una vida en el ring

Lo que menos imaginaba Henry Vidal Gijón es que pudiera tener un reconocimiento a nivel nacional por su trayectoria como entrenador de boxeo.

Al final de cuentas, dice el mentor yucateco, “nos basta con que los muchachos te recuerden que has hecho algo por ellos. Y tú, siempre, dedícate a trabajar”.

Semanas atrás recibió una notificación de la Federación Mexicana de Boxeo Amateur de que, vía Comité Olímpico Mexicano, sería parte de un homenaje por sus más de 25 años dedicados a formar púgiles aficionados, en una larga trayectoria.

Y, con apoyo de otras instancias (IDEY y el Instituto Tecnológico de Mérida, donde labora), acudió a una ceremonia en que se reconoció el trabajo de veteranos mentores mexicanos, en un fin de semana en que el pugilismo amateur mexicano estuvo de fiesta por varios premios.

“Comencé en esto en 1975. Fui alumno del gran maestro ‘Cholain’ Rivero, aprendí, me gustó y ahora lo sigo haciendo como desde hace 36 años, en que comenzamos a tener boxeo amateur en el Estadio Salvador Alvarado. Feliz de enseñar, de poder hacer algo por el deporte que tanto amo”, comenta Henry ayer por la tarde.

Por sus manos han pasado decenas de peleadores, muchos de ellos llegaron lejos, otros no tanto, y a unos más les ayudó para salir de duros trances, como el alcoholismo y la drogadicción. Sin embargo, otro de sus orgullos es que varios de quienes aprendieron boxeo con él, ahora también son mentores, “y eso de entrenar box no es nada fácil. Porque no solamente tendrás que hablar de boxeo con tus muchachos”.

“Por eso me sentí afortunado de que me llamaran para ese reconocimiento, y cuando me lo entregaron, escuchando lo que dicen de ti, de lo que has hecho, a veces sin que te des cuenta, se siente una satisfacción enorme”, comentó el mentor yucateco, a quien Ricardo Contreras, el ya casi vitalicio presidente de la Federación Mexicana, y María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano, el fin de semana pasado en el COM.

Varios de los que fueron sus alumnos y boxearon, sea en amateur o en el pugilismo de paga, compartieron en sus redes sociales la foto en que Henry recibe el diploma, y destacan la fecunda labor del “Pollo” haciendo boxeadores. “Y ya, otra vez estamos listos para el que llegue a entrenar al ‘Salvador Alvarado’, sea de los que tienen preparado su camino, de cara a competencias, o quien quiere probar y decide entrenar con nosotros”, dice Vidal Gijón, nativo de Tizimín y conocido como el “Pollo”.

Tuvo en sus manos parte de la carrera de Jorge Cano Angulo, quien fue monarca nacional minimosca y fue uno de los mejores pesos chicos del país, e igual dirigió a jóvenes como Ricardo “Richie” Barrera y Jesús Felipe Santana, que fueron monarcas nacionales amateurs, el primero, tristemente, malogrado por los vicios. “Pero lo que pudimos, lo hicimos por él. Eso es lo que digo: no solamente debes enseñar box, tienes que tratar y ayudar a personas”.

Años atrás, en su papel de manejador en el boxeo de paga, Henry fue nombrado “Mejor Second” y también “Menor Mánager” en las nominaciones de la Comisión de Boxeo de Mérida.

“Y ahora este nombramiento… Ya tengo tres reconocimientos destacados, puedo retirarme en paz si quisiera. Pero, no lo dejo de pensar, hay mucho por hacer en el boxeo, así que seguiremos trabajando con la gente joven”, señala.

Como manejador más antiguo del “Salvador Alvarado” ha formado a muchos peleadores que ganaron medallas en competencias nacionales. “Este reconocimiento es solamente algo que me servirá para seguir trabajando. Decir esfuerzo no, porque no es un sacrificio, sino una pasión. Y por eso seguimos, porque nos gusta”.— Gaspar Silveira Malaver