Bojórquez desmiente racismo

Los ánimos se caldearon en el Juego 5 de la serie semifinal entre los Yaquis de Ciudad Obregón y los Cañeros de Los Mochis. Yadir Drake, que juega en los Leones de Yucatán en el verano, acusó a Víctor Bojórquez, coach de los Cañeros, de haberlo insultado por su color de piel tras un conato de bronca suscitado en la Liga del Pacífico.

En declaraciones giradas ayer por la revista Strikeout, Bojórquez expresó: “Lo único que le grité fue que jugara más tranquilo, que no hiciera tanto escándalo, y nada más. Ya cuando él reaccionó hacia mí, caí en cuenta de que yo estoy para calmar broncas y no causarlas. Entonces me quedé en la banca, caminé un poco hacia donde estaba el problema porque tenía que hacerlo, pero en ningún momento volví a cruzar palabra con él como para que me acuse de racismo”, subrayó Bojórquez.

La Liga Mexicana del Pacífico no se ha manifestado sobre el altercado sucedido en Los Mochis.