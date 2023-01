El Real Madrid y su experiencia

El Real Madrid parecía al borde de la eliminación en la Copa del Rey, lo que habría representado otro golpe desmoralizador, días después de caer en la final de la Supercopa ante el odiado rival Barcelona en Arabia Saudí.

Pero con tres goles en menos de 30 minutos, el conjunto merengue remontó un déficit de dos tantos en el primer tiempo y superó 3-2 al Villarreal para avanzar los cuartos de final por segundo año consecutivo.

Horas antes, entonado por su consagración en la Supercopa ante el Madrid, el Barcelona aplastó 5-0 al Ceuta de la Tercera División para acceder a los cuartos de final.

Dani Ceballos anotó el tanto de la ventaja madridista con un tiro desde los linderos del área a los 86 minutos. Había asistido al brasileño Vinícius Júnior para que anotara a los 57 minutos, lo que puso en marcha la remontada ante el Villarreal.

Éder Militao igualó a los 70.

La derrota fue muy dura para el Villarreal, que estaba haciendo un gran partido ante los merengues, pero como suele pasar ante los grandes, perdonaron y en el pecado llevaron la penitencia.

Y eso lo sabe bien el técnico Quique Setién.

“El Madrid es el Madrid y ya sabíamos que siempre te somete a una exigencia enorme, cuando hemos bajado un poco el pistón ya no llegábamos a la presión como llegábamos en la primera parte, ya no tienes esa frescura. No podemos mantener esa exigencia y luego hay otra faceta que nos hancondenado un poco que han sido algunos balones que hemos perdido, como ya nos pasó en el partido de Liga”, analizó el entrenador del Submarino. “Hemos jugado un buen partido y hemos tratado de llegar con el 2-2, pero no hemos podido”, señaló.

Doblete importante

Robert Lewandowski facturó un doblete para Barcelona, que venía de derrotar con autoridad a su clásico rival en Arabia Saudita. Fue el primer título del club azulgrana desde la salida de Lionel Messi en 2021.

De visita al estadio Alfonso Murube, el Barca se adelantó cuando Raphinha anotó con un un zurdazo desde fuera del área a los 41 minutos.

Lewandowski aumentó la ventaja al definir dentro del área tras un pase de Franck Kessié a los 70. Ansu Fati firmó el tercero de la noche al culminar un contragolpe a los 70. Kessié anotó el cuarto con un cabezazo a los 77 y Lewandowski volvió a perforar las redes con un remate rasante a los 90.

“Estos partidos, en estos campos, cuestan mucho si no estás al cien por cien”, comentó el azulgrana Sergi Roberto. “Ellos al final tienen su afición, están muy motivados y para ellos estos partidos son una motivación. Había que hacer un partido serio”, concluyó.— AP Y EFE