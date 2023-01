Liga MX. Dani Alves detenido tras acusación de abuso; cuántos años podría pasar en la cárcel

BARCELONA.— Dani Alves fue arrestado este viernes 20 de enero tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una mujer en Barcelona, España. El futbolista brasileño comparecerá ante un juez, quien decidirá acerca de los cargos, sin embargo, la fiscalía del Estado ha pedido que sea enviado a prisión sin fianza.

El ahora futbolista de Pumas fue detenido en Barcelona después de que acudiera voluntariamente a rendir su declaración ante las autoridades. Dani Alves fue aprehendido tras el señalamiento de una presunta agresión sexual cometida en diciembre del año pasado contra una mujer.

El exfutbolista del FC Barcelona fue llevado ante el Juzgado de Instrucción para que declare como investigado.

View this post on Instagram

Los agentes han tomado la declaración del futbolista en la comisaría barcelonesa de Les Corts, a raíz de la denuncia presentada por la mujer, a la que presuntamente Alves acoso sexualmente.

La Fiscalía ha pedido el ingreso a prisión preventiva y sin fianza del exjugador del FC Barcelona, después de que los Mossos d'Esquadra le detuvieran por agredir a una joven en una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

View this post on Instagram

Tras la petición de la Fiscalía, a la que se ha sumado la acusación particular, ejercida por la denunciante, la juez de instrucción debe decidir si ordena el ingreso en prisión del futbolista, que ha sido arrestado tras llegar de México, donde reside, al tener contrato con Los Pumas de la UNAM.

Recordemos que, la presunta agresión de la que se le acusa a Dani Alves se dio a conocer el pasado 2 de enero del año en curso, cuando la policía catalana recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del futbolista.

Asimismo, los hechos habrían ocurrido en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre, de acuerdo con la prensa española.

View this post on Instagram

Cabe destacar que en España, el delito de agresión sexual abarca desde toqueteos de carácter sexual no solicitados ni deseados a violación. La policía indicó que no podía ofrecer más detalles sobre el caso del jugador de la Liga MX.

Por lo tanto, hasta ahora solo se ha reportado que Dani pasó ahora a disposición judicial; el jugador fue trasladado en un vehículo policíaco al juzgado y, ahora un juez decidirá que hace con él, si enviar al jugador a prisión o lo dejarlo en libertad.

Cambia radicalmente la denuncia contra Daniel Alves ( @DaniAlvesD2 ), la presunta víctima señala que el jugador no sólo la habría acosado, sino que abusó sexualmente de ella El futbolista está detenido en #España #MLDA con @Adela_Micha @maca_online @faustoponce @dlcasarin pic.twitter.com/o5MHxUyGBV

En un vídeo transmitido por la televisora española Antena 3, el pasado 5 de enero, Dani Alves negó las acusaciones; aunque reconoció que estuvo en el club, aseguró que no conocía a la mujer y que “nunca he invadido el espacio personal de nadie”.

"Me gustaría desmentir todo. Estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando. Todo mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno", declaró para el programa Y ahora Sonsoles de la televisión española.