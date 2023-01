Maratónico triunfo de Andy

El reloj señaló el cambio de la noche del jueves a la madrugada del viernes, y Andy Murray no se inmutó al verse dos sets abajo en el Abierto de Australia. No bajó los brazos pese a que tiene 35 años y juega con una cadera artificial. Y no importó que este fue el partido más largo de su ilustre carrera.

Su explicación fue sencilla en la pista: “Tengo un gran corazón”.

Murray y Thanasi Kokkinakis jugaron hasta poco después de las 4 de la madrugada, extenuándose durante más de 5 horas y media en un partido de la segunda ronda. El británico se impuso por 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3 y 7-5.

“El partido tuvo altibajos. Estuvo cargado de frustración. Había tensión. Se vivió mucha emoción y todo lo demás”, dijo Murray a un grupo de reporteros congregado en un pasillo del estadio tras la 11a. remontada de su carrera para ganar un duelo tras ceder los primeros dos sets, la máxima cantidad entre los jugadores activos.

“La verdad es que fabuloso poder haber ganado el partido”, dijo. “Pero ahora mismo quiero irme a la cama. Es grandioso. Pero quiero descansar”.

¿Cuán parejo fue este duelo? Murray ganó 196 puntos, Kokkinakis 192. Se combinaron para 171 puntos ganadores y 107 errores no forzados.

Saltaron a la pista el jueves y acabaron el viernes ante cientos de entusiastas espectadores.

“Ha sido increíble toda la gente que se quedó hasta el final”, dijo Murray, campeón del US Open de 2012 y de Wimbledon en 2013, 2016, y cinco veces subcampeón en Australia. “Valoro muchísimo la gente que lo hace y genera este ambiente para nosotros”.

Pero no estaba a gusto por las circunstancias y el jugar tan tarde.

“No sé a quién beneficia”, dijo Murray. “Un partido como ese, aquí estamos y de eso se está hablando. En vez del ‘épico partido Murray-Kokkinakis’ acaba en una especie de farsa”.

Fue el segundo partido al máximo de cinco sets esta semana para Murray, campeón de tres citas de Grand Slam. El británico de 35 años, que juega con una cadera artificial, eliminó a Matteo Berrettini (13er cabeza de serie) el martes.

Kokkinakis, un australiano de 26 años, es el número 159 del ránking y nunca ha superado la tercera ronda en uno de los grandes.

Increíblemente, este no fue el partido que más tarde culminó en la historia del Abierto de Australia. Un duelo de la edición de 2008 entre Lleyton Hewitt y Marcos Baghdatis terminó a las 4:34 de la madrugada, para marcar el récord en los cuatro torneos de Grand Slam.

Adiós a un favorito

A punto de derrotar en sets corridos al segundo preclasificado, Casper Ruud, en el Abierto de Australia, Jenson Brooksby dejó escapar tres puntos de partido, se sentó en un receso y empezó a gritarse a sí mismo.

“¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡¡Dios!!”, exclamó.

La emoción estaba a la vista en su rostro acalorado, mientras su juego se desmoronaba. Pronto perdió el set y Ruud pareció recobrar la confianza. Y de pronto, en un minuto, Brooksby volvía a tomar la manija en el cuarto set y se impuso 6-3, 7-5, 6-7 (4) y 6-2 a Ruud para pasar a una tercera ronda en Melbourne Park inesperadamente llena de estadounidenses.

“Me estaba frustrando cada vez por no poder sentenciar el partido y me estaba alarmando”, comentó Brooksby, el 39o. del ránking que se puso a tomar jugo de pepino durante el cuarto set en la arena Rod Laver. “Son situaciones que hay saber manejar en los partidos, y hay que plantarles cara. ¿Cómo vas a responder? Eso es lo más importante. Lo que hice fue comenzar de nuevo”.

Así, dos californianos veinteañeros se deshicieron de los dos primeros preclasificados del cuadro masculino. Brooksby, de 22 años, logró su victoria en el mismo lugar donde Mackenzie McDonald, de 27, derrotó al primer cabeza de serie y defensor del título, Rafael Nadal, el día anterior. Es el primer Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2022 en el que el primer y segundo preclasificados son eliminados antes de que termine la segunda ronda.

Ons Jabeur, segunda cabeza de serie, se sumó a la lista de jugadores de fuste que naufragaron en la segunda ronda. La tunecina sucumbió 6-1, 5-7 y 6-1 ante la checa Marketa Vondrousova. Jabeur, subcampeona en Wimbledon y el US Open en 2022, se quejó de molestias en la rodilla tras su debut en el Melbourne Park y lució incómoda durante el duelo contra Vondrousova.

El serbio Novak Djokovic superó los problemas físicos que le obligaron a pedir asistencia médica en la segunda manga y se impuso al francés de la previa Enzo Couacaud por 6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-0.

Por su parte, la francesa Caroline Garcia (4a. preclasificada) venció 7-6 (5) y 7-5 a la canadiense Leylah Fernández, finalista del US Open de 2021.—AP