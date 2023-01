Elena sorprende a Iga y se instala en cuartos de final

Elena Rybakina, campeona de Wimbledon, eliminó a Iga Swiatek, primera del ranking, para instalarse en los cuartos de final del Abierto de Australia, algo inédito en su carrera.

Rybakina se valió de su gran saque para desestabilizar a Swiatek, y sacó la mejor parte de los intercambios desde la línea de fondo para llevarse el triunfo por doble 6-4 en aproximadamente hora y media.

Swiatek ha sido tres veces monarca en las grandes citas, incluyendo cetros en el Abierto de Francia y el US Open del año pasado.

La ubicación de Rybakina en el ranking no reflejaba su capacidad ni sus resultados, pues su título de julio pasado en el All England Club llegó en una edición del torneo que no repartió puntos para el ranking mundial.

Las giras de la WTA y la ATP se abstuvieron de repartir puntos en el certamen luego que los organizadores impidieron la participación de tenistas de Rusia y Bielorrusia a raíz de la invasión a Ucrania.

Rybakina recetó seis aces y compiló una ventaja de 24-15 en winners ante la polaca de 21 años de edad, quien fue semifinalista hace un año en Australia. En la tercera ronda, Rybakina había echado a Danielle Collins, subcampeona de 2022.

Swiatek había dominado el torneo, ganando cada set que disputó y perdiendo sólo 15 games en tres partidos.

En otro juego, Jelena Ostapenko derrotó 7-5 y 6-3 a Cori Gauff para colarse a los cuartos de final.—AP