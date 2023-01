Adolfo Segovia explota con 4 goles en la Élite

Adolfo Segovia marcó cuatro tantos para ser el artillero de la semana en la Liga Élite Municipal, guiando la victoria de Estudiantes Mérida Cobay con un escandaloso 10-0 sobre los Cuervos de Juan Pablo II, en la fecha 17 de la temporada 2022-23.

Javier Rebolledo (2), Mauricio España, Alexander Zapata, Samuel Euán y Josué Montero completaron la ración de cuero.

El resultado más inesperado de la semana lo lograron las Panteras Mérida, que dieron cuenta 3-2 de Bengalíes Azores. Raúl Canul marcó dos tantos y Román Cervantes hizo el otro, por los ganadores, y Luis Ramírez metió los dos de los caídos.

Joan Mejía se lució en el ataque de Mur FC, al señalar los tres goles con que su equipo derrotó 3-1 a la Academia Tigres Península. Josué Aguirre descontó.

Con doblete de Daniel Álvarez, Academia Atlas Mérida se impuso 2-0 a la Real Sociedad JP.

En auténtica feria de goles, CF Gladiadores derrotó 4-3 a Flamencos Mérida, anotando, por los ganadores, Ángel Itzá, Osmar Escobedo, Mateo Torres y Alan Mota, y por los perdedores, Kevin Zavala (2) y Cristian Caamal.

El sublíder Mons Calpe Vizcaya se impuso por la mínima diferencia a Pumas Mérida. El tanto fue obra de Aarón Pinto.

Dos partidos no se realizaron por anomalías extra cancha: los Lobos Tec Oro derrotaron 2-0 a los Rangers Mérida, que, siendo locales, no presentaron balones en buen estado, y Calvillo perdió en la mesa ante Cobras Mixe al no presentar un jugador menor de edad, como marcan los reglamentos.

La Liga Élite Municipal tendrá para esta semana jornada doble, arrancando hoy por la noche la fecha 18.— Gaspar Silveira Malaver