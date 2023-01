Djokovic apunta al título en Australia

Tomó si acaso una semana para que el serbio Novak Djokovic pasara de alarmarse sobre si era capaz de disputar si acaso un partido con su adolorida pierna izquierda a pensar de que está en condiciones de conquistar el Abierto de Australia.

Fue lo que hizo ayer al completar un partido sin molestias físicas y casi que perfecto en los octavos de final.

“Cómo he jugado, cómo me he sentido, me da motivos para creer que puedo llegar alcanzar el último objetivo aquí, dijo Djokovic tras arrasar 6-2, 6-1 y 6-2 al australiano Alex de Miñaur para instalarse por 13a. vez en los cuartos de final en el Melbourne Park y por 54a. ocasión en todos los torneos de Grand Slam.

“Siempre tengo el convencimiento de que puedo alcanzar el último objetivo por mi tenis”, añadió Djokovic, cuyos 21 campeonatos en las grandes citas incluyen nueve en Australia. “Pero cómo me había sentido en la pierna no estaba esperanzado con mis opciones para todo el torneo”.

Hace un año, Djokovic fue deportado del país previo al inicio del Abierto de Australia por no haberse vacunado contra el Covid 19. Aún no se ha inoculado, pero los protocolos sanitarios del gobierno fueron relajados.

Tras estar pendiente de la pierna en sus tres primeros juegos del torneo la semana pasada, con algunas caídas, a veces pidiendo el auxilio del fisioterapeuta, el serbio de 35 años exhibió su habitual flexibilidad para llegar a cada rincón de la cancha en la arena Rod Laver.

Djokovic ganó 42 de los 64 puntos que exigieron cinco o más golpes. Fue superior 26-9 en tiros ganadores. Ganó cada uno de sus 12 juegos con el saque, sin afrontar una sola bola de quiebre. Considerado como el mejor del tenis para la devolución, tal vez el mejor en la historia, Djokovic dispuso de una docena de oportunidades de quiebre y capitalizó la mitad.

Rompió el servicio de la esperanza local para ponerse arriba 4-2 en el primero set y lo repitió para sentenciarlo. Otros quiebres le pusieron al frente 2-0 y 4-0 en el segundo. Y quebró para adelantarse 1-0 y 3-0 en el tercero.

“Estuvo bajo una presión constante. No tuve puntos gratis en cada juego con mi saque. Fue una batalla cuesta arriba desde el comienzo”, señaló de Miñaur. “Nunca pude enchufarme en el partido, complicarle, o meterle presión”.

Djokovic señaló que se sintió “fantástico” y “en gran forma en cuanto a movilidad y movimiento”.

Además de tomar “muchos” analgésicos para el tendón de la corva, Djokovic dijo que apeló a “varios tratamientos, máquinas y otras cosas” para mejorar en la pierna. Advirtió que “no quiero celebrar prematuramente porque no sé cómo el físico va a responder el próximo partido”.

Su rival de turno será el ruso Andrey Rublev. El quinto cabeza de serie se presentará al duelo con una foja de 0-6 en la ronda de cuartos de final en los Slams. El otro duelo de ese día será protagonizado por dos veinteañeros estadounidenses no preclasificados y que nunca habían llegado tan lejos en un grande: Ben Shelton y Tommy Paul.

Los otros cruces de cuartos en la rama masculina se dirimen hoy : el griego Stefanos Tsitsipas (3er preclasificado) contra el checo Jiri Lehecka (sin preclasificación) y el ruso Karen Khachanov (18o.) ante el estadounidense Sebastian Korda (29).— AP