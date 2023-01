Tenistas de élite en el estreno del Mérida Open Akron WTA 250

El “main drawn” más alto nivel en la historia de los torneos WTA 250 en México hará acto de presencia en el estreno del tenis femenil en Yucatán, en el Mérida Open Akron 2023, que tendrá a varias caras conocidas del circuito profesional para damas.

La norteamericana Sloane Stephens, la polaca Magda Linette y la argentina Nadia Podoroska, entre otras, serán parte de élite que llegará al certamen de la capital yucateca, que tendrá lugar del 18 al 26 de febrero en un moderno complejo desmontable que se está edificando a las afueras del Yucatán Country Club.

Gustavo Santoscoy Arriaga, director del torneo, y Tonatiuh Bravo Salgado, CEO de Mexique Eventos, principal organizador, encabezaron este martes la presentación de la lista preliminar de 21 jugadoras que estarán en el cuadro principal, acudiendo también Fernando Rodríguez Pria, director de Mercadotecnia de Akron, principal patrocinador. Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán; Jesús Aguilar y Aguilar, del Deportes del Ayuntamiento de Mérida; Roberto Kelleher Vales,

Oswaldo Millet Palomeque y Gabriel Rodríguez Navarrete, del Country Club, y Cristina Romero Contla, supervisora de torneos de la WTA, entre otros, asistieron a la conferencia de medios de este martes, tras la que se realizó un recorrido por la zona donde se está construyendo el complejo para el torneo. Informaron que el fin de semana deben entregar los constructores el escenario para comenzar la etapa final (vestir, acondicionar).

Las protagonistas

Magna Linette , colocada en el lugar 28 de la clasificación mundial, ha ganado dos títulos WTA, en Nueva York en 2019 y Hua Hin en 2020, y actualmente disputa el Abierto de Australia, donde ya está en cuartos de final, igual que la croata Donna Vekic.

Vekic de 26 años, cuenta con tres títulos y siete finales individuales. La croata estará de vuelta en México, pues en octubre del año pasado disputó el Guadalajara Open Akron. Stephens, ganadora de siete títulos WTA, incluido el US Open 2017, estará de regreso en tierras tricolores con renovados bríos, con nuevo equipo de trabajo, y con hambre de conquistar su tercer torneo en México, pues anteriormente lo hizo en el Abierto de Acapulco 2016 y el Abierto de Zapopan 2022. La estadounidense, quien fue número tres del mundo en 2018, actualmente ocupa el peldaño 36 de la clasificación. Por su parte, Podoroska, que jugará en la capital yucateca con el ranking protegido número 39.

En el Mérida Open Akron 2023, estará presente también la italiana Elisabetta Cocciaretto, que viene de disputar la final en el WTA 250 de Hobart, Australia, ante Lauren Davis de Estados Unidos. La relación de jugadoras que aparece en la lista presentada este martes en el Yucatán Country Club es la siguiente:

Fichas de jugadoras

91 Dalma Galfi (Hungría, 24 años) Mejor ranking. No.76

85 Viktorija Golubic (Suiza, 30 años) • Mejor ranking: No. 35; Campeona Abierto Gstaad WTA 250 (2016)

81 Xinyu Wang (China, 21 años) • Mejor ranking: No. 68; Finalista en Dobles en Abierto Zapopan y Linz en 2022

79 Alycia Parks (Estados Unidos, 22 años) • Mejor ranking: No. 75; 2 títulos WTA 125 (Andorra Open y Angers Open en 2022); en 2022 derrotó a la ex No. 1 Karolina Pliskova y a Maria Sakkari (No. 3).

75 Nuria Parrizas Díaz (España, 31 años) • Mejor ranking: No. 45; 2 títulos WTA 125 (Bastad y Columbus en 2021)

73 Camila Osorio (Colombia 21 años) • Mejor ranking: No. 33; Campeona Copa Colsanitas 2021)

72 Anna Bondar (Hungría 25 años) • Mejor ranking: No. 50; semifinalista en 2022 del Abierto de Budapest

71 Jule Niemeier (Alemania,23 años) • Mejor ranking: No. 71; 1 título WTA 125 (Makarska Championships, 2022)

69 Tatjana Maria (35 años) • Mejor Ranking: No.46 ; Campeona Copa Colsanitas WTA 250 en 2022

68 Camila Giorgi (31 años) Mejor Ranking: 26; Campeona Montreal WTA 1000, 2021

62 Lucia Bronzetti: (Italia, 24 años) • Mejor ranking: No. 50, Finalista en Palermo Open wta 250, 2022

59 Xiyu Wang (China, 21 años) • Mejor ranking: No.50

55 Alison Riske-Armitraj (Estados Unidos, 32 años) • Mejor ranking: No.18; 3 titulos WTA (Linz Open 2021 y Libema Open 2019, los dos siendo torneos WTA 250

54 Lin Zhu (China, 28 años) • Mejor ranking: No. 54; 1 título WTA 125 (Korea Open 2021)

50.Mayar Sherif (Egipto, 26 años) • Mejor ranking: No. 44. Ganadora de WTA 250 de Parma en 2022 venciendo a Maria Sakkari

49 Elisabetta Cocciaretto (Italia, 21 años) • Mejor ranking: No. 48; Finalista en Hobart WTA 250 en 2023

46 Katerina Siniakova (República Checa, 26 años) • Mejor ranking: No.31; Acual Numero 1 en dobles de la WTA. En 2022 ganó 3 Grand Slams en dobles: Australian Open, Wimbledon y el US Open

39(SR) Nadia Podoroska (Argentina, 25 años) • Mejor ranking: No. 36. Semifinalista de Roland Garros 2020. 14 títulos a nivel ITF

39 Sloane Stephens (Estados Unidos, 29 años) • Mejor ranking: No.3. 7 títulos WTA, incluyendo el US Open 2017 y Abierto Zapopan AKRON 2022.

34 Donna Vekic (Croacia, 26 años) • Mejor ranking: No. 19: Cuartofinalista Australian Open 2023 y finalista en el San Diego Open 500 en 2022.

28 Magda Linette (Polonia, 30 años) • Mejor ranking: No. 28: Cuartofinalista Australian Open 2023. Ganadora del Abierto de Tailandia WTA 125 en 2020 y finalista del Chennai Open WTA 250 en 2022