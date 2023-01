Mike Tyson es acusado de presunto abuso; revelan detalles de la demanda

Mike Tyson, una de las mayores leyendas del boxeo estadounidense, ha sido demandado en el estado de Nueva York por una mujer que lo acusa de haberla violado a principios de los años 90. La mujer reclama 5 millones de dólares en concepto de daños. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

De acuerdo con la información revelada en mediops internacionales, la demanda contra Mike Tyson se ampara en una ley que ha abierto en Nueva York un periodo de un año para buscar justicia por delitos sexuales hasta ahora prescritos y bajo la que también se han iniciado acciones legales contra otras figuras conocidas como el expresidente estadounidense Donald Trump o el actor Bill Cosby.

La presunta víctima asegura que conoció al famoso boxeador en un club nocturno de Albany y que después se subió con él en un vehículo para ir a buscar a una amiga.

"Tyson inmediatamente empezó a tocarme e intento besarme. Le dijo que no varias veces y le pedí que parase, pero siguió atacándome. Después me quitó los pantalones y me violó", explicó la demandante.