La Mérida y su historia, a casi 94 años de abrirse

Amigos aficionados…

Estos días que llevan a la cita grande de la temporada taurina en el coso principal del Sureste mexicano nos permitió un ejercicio que, si todo va como está planeado, dejará ver lo que los aficionados piensan sobre la Plaza Mérida.

Y es que, mañana, 27 de enero, se cumplirán 94 años de que el coso de Reforma abrió sus puertas. Se dice fácil. Se puede pensar igual de fácil: 94 años.

Siempre será grato estar en ese monumento histórico construido por los hermanos Palomeque Pérez de Hermida. Algo deja cada visita que se hace a la casa del toreo en Yucatán, siempre, generalmente, con fachada en color amarillo y gradas vestidas en colores amarillo, las de barreras, y rojo, las de las secciones generales, pero en cualquier rincón que uno visite, encontrará algo que le hará recordar su visita al nonagenario coso.

Ese será el tema para los “Domingos especiales de www.yucatan.com.mx”, contado en primera persona por muchos de los aficionados, y también protagonistas, que han estado en su arena o cualquier dependencia.

No vea usted la cantidad de emociones que hemos arrancado en llamadas telefónicas, en mensajes de WhatsApp, o en inbox. De verdad que ha sido emocionante sacar del baúl de los recuerdos lo que ha sido para ellos, y ellas, claro, la Plaza Mérida.

Ayer, el que escribe estuvo en la plaza admirando el encierro de Fernando de la Mora que será lidiado para la corrida con que se conmemorará el aniversario 94. Será, como se ha establecido desde hace varios años, el último domingo de enero, aunque el día grande del evento, en este caso, es mañana viernes.

La placa alusiva a la fecha es la primera empotrada en el muro derecho del túnel de cuadrillas, recordada por la Peña Taurina Yucateca, según se lee, y dedicada a la tarde inaugural, en la que actuaron, el 27 de enero de 1929, los matadores Luis Freg y Fermín Espinosa “Armillita Chico”, con toros de la legendaria Piedras Negras.

El domingo, una noticia muy grande, se verá el viejo recinto lleno hasta la bandera. Ayer colgaron oficialmente el cartel de “no hay billetes”, coloquial en las plazas de toros españolas para anunciar que las localidades están agotadas.

¿Fue el cartel bien rematado (Macías, Joselito y Roca Rey)? ¿La fecha y la conmemoración? ¿Aficionados ávidos por ver toros ante la prohibición de la México?

Lo más probable es que sea una sinergia, un poco de todo. Ayer no dejaron de llegar mensajes de gente buscando boletos. Leales y uno que otro villamelón (uno dijo: “no me quiero perder esa corrida, pero no hay boletos”.

Y sí, no hay boletos. Se alinearon los astros para que ocurra esto. Por asuntos de edades o situaciones de salud, algunos de los aficionados que nos han dejado su testimonio recordando y enchinándose la piel con lo que han vivido, no podrán estar de forma presencial, pero recuerdo una vez la fuerte voz de Mundo Hagar Lixa (fallecido), que parecía gritar, diciendo: “El que viene una vez no olvida nunca la Mérida”. Así que en mente, como aquellos que han partido al viaje celestial, los recordaremos a todos en una tarde tan especial. Y verán ustedes: fui a la plaza una vez cuando comenzaba a navegar en esta hermosa profesión y terminó siendo la Mérida un recinto tan amado y recordado que no quisiera dejar de ir nunca.