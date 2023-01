Las ofensas le duelen al arquero de Chivas

Miguel Jiménez, portero de las Chivas, ya está acostumbrado a las críticas, pero lo que no acepta es que los ataques lleguen a su familia, algo que ha sido más recurrente desde que es titular con el Rebaño Sagrado.

“Me han criticado cuando no jugaba, ahora que estoy jugando van a estar las críticas al pie del cañón, siempre. Yo siempre trato de estar enfocado, haciendo mi trabajo”, aseguró el “Wacho” en una rueda de prensa.

Aceptó que hay errores, “siempre va a haber errores en la vida, en el campo más, en la portería se notan más. Soy una persona que he vivido de todo, me ha tocado estar, no estar, jugar, salir de aquí. La presión en Chivas siempre va a estar”, comentó el arquero tapatío.

Pero Jiménez, quien estuvo peleando por un puesto desde hace varios torneos, también siente que hay críticas que van más allá, “que ofenden a mi familia y creo que eso ya no va. Al contrario, ya va por otra cosa. Pero a final de cuentas, la crítica siempre va a estar y va a ser bien recibida”.

Jiménez, quien se quedó con la titularidad en el Guadalajara en el último año, no la ha soltado y actualmente lucha por mantenerse en el once del técnico, el serbio Veljko Paunovic.

“Es cierto que estamos en un proceso en la idea del ‘profe Pauno’. Por eso tratamos todos los días de empaparnos de lo que quiere. Es alguien muy trabajador y exigente, que está ahí todos los días cuidando los detalles. Ellos son los primeros que quieren que esta situación agarre el ritmo y juego que quieren”, dijo.— EL UNIVERSAL