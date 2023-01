Super Bowl 2023: Fecha, quién juega y qué artistas estarán en el medio tiempo

El Super Bowl 2023 está cada vez más cerca y si aún no estás enterado de todos los detalles sobre una de las fiestas más importantes del deporte a nivel mundial, aquí te dejamos esta pequeña guía con los datos que debes saber sobre el campeonato de la NFL. Conoce cuándo es, cómo y dónde verlo, y qué artistas estarán en el show de medio tiempo.

¿Cuándo es el Super Bowl 2023?

El Super Bowl LVII se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero de 2023 a las 5:00 pm (hora del centro de México). Mayormente se realiza el primer domingo de febrero, sin embargo, tanto este año como en 2022 será la segunda semana de dicho mes.

¿Dónde es el Super Bowl 2023?

El partido por el trofeo Vince Lombardi será en el estadio de los Arizona Cardinals, el State Farm Stadium. Cabe mencionar que el Super Bowl 2023 será la tercera ocasión en la que el recinto es partícipe de la final de la NFL; la primera fue cuando los New York Giants le ganaron a los Patriots de Tom Brady en 2008 y la segunda fue apenas en 2015, cuando los Pats vencieron 28-24 a los Seattle Seahawks.

¿Cómo ver el Super Bowl 2023?

En México, los seguidores de la NFL podrán ver el partido del Super Bowl LVII a través de las señales de TUDN y TV Azteca. En caso de tener televisión de paga también se transmitirá por canales como: ESPN, Fox Sports, NBC, entre otras cadenas televisivas. Cabe mencionar que en esta ocasión también se transmitirá por diversas plataformas de streaming como Star Plus y Amazon Prime.

¿Qué equipos jugarán el Super Bowl LVII?

Hasta el momento se desconocen los equipos que jugarán el Super Bowl 2023, pero este fin de semana quedarán definidos luego de jugarse la final de conferencia ente los Cincinatti Bengals vs los Kansas City Chiefs, así como los San Francisco 49's vs los Philadelphia Eagles.

Joe Burrow y los Bengals tienen toda la intención de repetir su asistencia al Super Bowl justo como en 2022, pero ahora la misión es ganar; sin embargo, Mahomes, Kelce y los Chiefs tienen que imponerse, pues cabe mencionar que Kansas no ha vencido a Cincinatti en las últimas ocasiones y tiene una marca de 0-3 ante Burrow.

Por otro lado, los 49's están en medio de una de sus mejores temporadas y es que luego de que sus dos QB's estrella terminaran lesionados, Brock Purdy logró sacarlos de la incertidumbre y llevarlos hasta la final de conferencia ante los Eagles.

¿Quién va a cantar en el medio tiempo del Super Bowl 2023?

Desde el pasado mes de septiembre de 2022, la NFL junto con Apple Music, nuevo patrocinador del "half time show" del Super Bowl, reveló que sería Rihanna la encargada de llevar el show de medio tiempo.

Esta presentación es el regreso de la cantante de "Umbrella" a la música y los escenarios, por lo que tiene emocionados a muchos de sus fans alrededor del mundo. La intérprete y dueña de la marca Fenty se ha mostrado entusiasmada por su "comeback", sin embargo, asegura que está nerviosa y que espera no decepcionar a los fanáticos.

¿Quién va a cantar el himno nacional en el Super Bowl 2023?

El himno nacional estará a cargo de Chris Stapleton, cantante de country ocho veces ganador del Grammy. Por otro lado, el compositor y productor Baby Face, cantará “America the Beautiful”, y Sheryl Lee Ralph, estrella de Abbot Elementary, interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

En la interpretación en lenguaje de señas, será Troy Kotsur, ganador del Óscar por la película “CODA”, quien esté a cargo del himno nacional, mientras que Colin Denny, un nativo americano sordo, hará la interpretación de “America the Beautiful” y la intérprete sorda Justina Miles actuará junto a Sheryl Lee Ralph en “Lift Every Voice and Sing”.

¿Cuánto cuesta un boleto para ir al Super Bowl 2023?

De acuerdo con información filtrada, la empresa encargada de vender los boletos para el Super Bowl LVII, Ticketmaster, dio a conocer los precios de las entradas, las cuales van desde los 6 mil dólares, lo que equivale a 112 mil 855, hasta llegar a los 33 mil 500 dólares, lo que equivale a 630 mil 112 pesos mexicanos.

¿Quién ganó el Super Bowl 2022?

El Super Bowl 2022 se llevó a cabo el domingo 13 de febrero de 2022 y lo disputaron los Cincinatti Bengals vs Los Angeles Rams, siendo estos últimos los campeones absolutos del trofeo Vince Lombardi. El partido acabó 20 - 23 a favor de los locales, pues la sede fue el SoFi Stadium en Los Angeles, California.