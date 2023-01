Una expectante final

El superlíder contra el caballo negro. Así puede mirarse todo lo que, desde hoy, estará en juego en la Serie Final de la Liga Meridana de Invierno de Béisbol, en la que los Senadores de la Morelos, favoritos desde su edificación, y los Bravos de Chicxulub Pueblo, equipo tambaleante, se verán las caras en busca de la gloria.

El playball está programado a las 12 horas, aunque media hora antes se realizará el acto protocolario, con la presentación de ambas novenas y la entrega de premios a los campeones individuales de la campaña regular.

El segundo encuentro de la serie, a ganar dos de tres partidos, será en Cordemex y si es necesario otro más, será el lunes en la Morelos. La Liga informó que colocará gradas portátiles en ambos escenarios debido a la expectación que ha causado la batalla de campeonato.

Será, también, la primera de las ligas semiprofesionales del Sureste (tal vez del país, que se sepa) que use repeticiones de televisión para revocar o ratificar decisiones, algo visto como un enorme punto en favor.

Mano a mano

Aunque es béisbol y como dice el mismo piloto de la Morelos, José Caballero Delgado, “no hay nada escrito”, se pueden notar diferencias abismales en los rósters y en lo que lograron los dos equipos durante el largo calendario. Los Senadores fueron los mejores con marca de 16-4 y llegan a su tercera final seguida (van 1-1), tras dejar fuera a los Zorros de Pacabtún en dos juegos.

Chicxulub Pueblo, en su primera campaña en el circuito, cerró con números negativos (9-11) en el tercer sitio, pero llevan varias semanas jugando en una especie de regularidad, fortuna y, sobre todo, disfrutando. “No tenemos nada qué perder”, dijo su piloto Fabián Segovia, quien también ha mostrado con batazos a la hora buena que es líder.

En temporada regular, se enfrentaron en cuatro ocasiones, con tres victorias para los Senadores.

Caballero Delgado es el mánager con más campeonatos en la Meridana, con tres: Diablos de la Bójorquez en 2011 y en 2013-2014, y Senadores en 2018-2019. “Buffy” Segovia buscará su primer cetro, en una campaña en la que incluso se oyeron preguntas de “¿cuándo van a cambiar al mánager?”.

El pitcheo, notable

En series cortas todo puede pasar, pero si se habla de pitcheo, este renglón puede marcar la diferencia, para los dos bandos. Como era de esperarse, por los Senadores irá primero Daniel Díaz, el que, a juicio de muchos, debe ser el “Jugador Más Valioso” de la temporada, no solo pítcher campeón de efectividad y ganados y perdidos. Jorge Quiñones será el abridor del segundo. Díaz no perdió un solo juego y fue muy durable en casi todas sus aperturas, llegando a la séptima la mayoría de las veces.

El alto mando de Bravos dará la esférica para el primer choque a Alfonso Pulido, parte fundamental en el repunte (los Bravos llevan ocho éxitos en fila) y para el segundo desafío está programado Marco Quevedo, un tipo de gran experiencia.

La ofensiva

En el line up de los Senadores aparecen elementos con largo colmillo, tanto en ligas profesionales como en amateurs. Desde el futuro Salón de la Fama Luis Borges hasta Fernando Alejos, Santiago Huchim, Javier Castro, los cubanos Jorge Tartabull y Ramón Lunar, por mencionar, son elementos que, sin espantar con batazos grandes, pueden decidir un juego en cualquier momento.

En el otro lado del diamante, el piloto Segovia es uno de los cañoneros clave de los Bravos, que tienen a hombres importantes en su orden al bate como Usiel Valenzuela, Óscar Martens, Luis Fernando Medina, Rafael Ayuso, además de Aldo Núñez, joven llegado al final desde las filiales de los Acereros de Monclova y que tuvo destacado papel a la ofensiva y la defensiva.

Factor anímico

Los Bravos, como dice su piloto y piensan todos, no tienen nada qué perder. Si no se coronan, no pasa nada, pero el estado de ánimo que tienen es muy alto. En la racha de ocho victorias que acumulan han ganado uniendo factores del juego y del estado de ánimo. No doblegarse ha sido fundamental. Muchas veces se vieron como eliminados y hoy serán finalistas. Los Senadores, que con esta llegan a su sexta final (van de 2-3), son vistos como favoritos, pero la presión de sentirse así puede pasar a ser obligación y eso no siempre resulta bueno. Nadie gana por obligación. Pero tener récord de 16-4 en temporada regular no es cualquier cosa. Indica que, aunque en el béisbol se gana y se pierde, hicieron las cosas casi por nota para alcanzar tales números.

En 2020, antes de la pandemia, los Senadores estuvieron cerca de ganar el banderín de la Meridana y eran, de hecho, los favoritos ante los Azulejos, pero perdieron en tres juegos. Historia del pasado. Lo real comienza hoy.— Gaspar Silveira Malaver