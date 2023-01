Henry Martín, listo para destacar

Quedarse a un gol de ser campeón de goleo no es algo que se pase tan rápido, menos para alguien competitivo como Henry Martín.

De acuerdo a una nota publicada en el portal del diario Récord, el yucateco está motivado y listo para ser campeón romperredes en el Torneo Clausura 2023.

“El campeonato de goleo es algo que no tuve tiempo de sufrirlo, me dolió mucho no haberlo ganado por un gol, no tuve tiempo de poder limpiar eso de mi cabeza, de analizarlo y lamentarlo porque llegó la liguilla y de inmediato el Mundial, es algo que me dolió mucho y tengo la espinita todavía de que se puede”, comentó el delantero yucateco, que reportó hace unas semanas a la pretemporada americanista.

Aunque es el delantero titular del equipo, Henry destaca la competencia sana que hay con su compañero, el uruguayo Federico Viñas.

“Yo compito mano a mano con Viñas y es un excelente jugador, para mí tendría que estar en Europa porque tiene todo, yo lo admiro aunque sea más chico que yo por esa entrega y garra que demuestra, yo admiro que siempre va para adelante un minuto o todo el partido, siempre apoya al equipo y está de buen humor, nunca está desanimado aunque no esté jugando, la competencia ha sido dura y leal”, reconoció el delantero mexicano.

Martín Mex hizo 10 goles el campeonato pasado, uno menos que Nicolás Ibáñez, quien se quedó con el título de mejor romperredes.