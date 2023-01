Cómo entender el fútbol americano: Guía básica para ver el Super Bowl 2023

Cada vez estamos más cerca del Super Bowl 2023 y en esta guía te explicamos cómo entender el fútbol americano. Conoce la duración, las reglas básicas y las posiciones de los jugadores para que puedas disfrutar de los partidos y por supuesto el próximo Super Tazón.

En esta ocasión será Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles, los equipos que jugarán el Super Bowl LVII el próximo domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium de Arizona.

¿Cómo entender el fútbol americano?

¿Cómo jugar fútbol americano y cuánto dura un partido?

Un juego se divide en cuatro tiempos llamados "cuartos"; cada cuarto en teoría debe durar 15 minutos, sin embargo, la duración total del partido es de aproximadamente 3 o 4 horas, pues a veces se detiene el reloj en algunas jugadas. El medio tiempo se da entre el segundo y tercer cuarto y hay 15 minutos para que descansen los jugadores.

¿Cuánto mide el campo de fútbol americano?

El campo de fútbol americano tiene una longitud 120 yardas, de las cuales 100 yardas son del terreno de juego, es decir donde se desarrollan las jugadas. El campo está fraccionado por líneas trazadas de forma horizontal cada cinco, lo que le da una apariencia de parrilla, por eso el nombre de "emparrillado"

¿Cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol americano?

Cada equipo tiene 45 jugadores. Solo 11 jugadores de cada equipo pueden estar en el campo a la vez.

¿Cuáles son las posiciones de los jugadores en el fútbol americano?

Para entender el fútbol americano es importante mencionar que cada equipo tiene tres tipos de jugadores: ofensivos, defensivos y pateadores, también llamados "equipos especiales". Estas son las posiciones que puede jugar cada uno.

Jugadores de la línea ofensiva: Son aquellos que salen a "atacar" para poder hacer una anotación y conseguir los puntos esperados.

Quarterback (QB) : El mariscal de campo recibe instrucciones del entrenador para explicársela a sus compañeros. Al recibir el balón, el mariscal puede correr con él, ponerlo en manos de un corredor o pasarlo por aire.

: El recibe instrucciones del entrenador para explicársela a sus compañeros. Al recibir el balón, el mariscal puede correr con él, ponerlo en manos de un corredor o pasarlo por aire. Offensive tackle (OT), guard (G), center (C) : También conocidos como "bolsa de protección" son jugadores que buscan formar una barrera para que ningún defensivo les sobrepase ni toque al mariscal de campo y por otra parte abren huecos para que pueda pasar el corredor.

: También conocidos como son jugadores que buscan formar una barrera para que y por otra parte abren huecos para que pueda pasar el corredor. Running back (RB) : Corredores que se colocan detrás del quarterback . Los halfback (HB) o tailback (TB) suelen ubicarse al fondo, dónde tienen mejor visión del campo y en consecuencia reciben la mayoría de los balone s. Los fullback (FB) se ubican muy cerca de la línea de golpeo o justo detrás del quarterback para realizar bloqueos y abrir paso al halfback.

: Corredores que . Los halfback (HB) o tailback (TB) suelen ubicarse al fondo, dónde tienen mejor visión del campo y en consecuencia s. Los fullback (FB) se ubican muy cerca de la línea de golpeo o justo detrás del quarterback para realizar bloqueos y abrir paso al halfback. Wide receiver (WR) : Son los receptores ; se alinean en las bandas o a la marca del balón para recibir los pases del quarterback y hacer las anotaciones.

: Son los ; se alinean en las bandas o a la marca del balón para recibir los pases del quarterback y Tight end (TE): El ala cerrada siempre está junto a la línea ofensiva, normalmente en el lado fuerte del quarterback. Su función consiste en ayudar al mariscal de campo a la hora de bloquear a los rivales o recibir un pase corto en jugadas de improvisación.

Jugadores de la línea defensiva: Como su nombre lo dice, son jugadores que salen a defender la "portería" de su equipo cuando la ofensiva está en el campo de juego para anotar.

Defensive end (DE) y Defensive tackle (DT) : De cada tipo hay dos jugadores en el campo. Su función es llegar hasta el portador del balón. En las jugadas de carrera deben llegar hasta los corredores y derribarlos . Mientras que en las jugadas de pase intentan llegar hasta el quarterback e impedir que logre lanzar el balón.

: De cada tipo hay dos jugadores en el campo. Su función es En las jugadas de carrera deben . Mientras que en las jugadas de pase intentan llegar hasta el quarterback e impedir que logre lanzar el balón. Linebackers (LB) : En las jugadas de carrera deben tapar los huecos por los que puedan pasar los corredore s y derribarlos. Asimismo deben estar atentos a los receptores en las jugadas de pase.

: En las jugadas de carrera deben s y derribarlos. Asimismo deben estar atentos a los receptores en las jugadas de pase. Cornerbacks (CB) : Se encargan de marcar a los receptores y cubrir las zonas de mayor peligro de pase larg o.

: Se encargan de marcar a los receptores y o. Safeties (S): Evitan un touchdown rival y paran al ofensivo que haya logrado superar a todos sus compañeros.

Equipos especiales/pateadores: Son aquellos que marcan patadas de salida y goles de campo durante el partido.

Pateador (kicker) (K) : Realiza las patadas iniciales, goles de campo y, a veces, el despeje.

: Realiza las patadas iniciales, goles de campo y, a veces, el despeje. Despeje (punter) (P): Patea los balones aún en el aire, ejecutando así las patadas de despeje (punts).

Las principales jugadas del fútbol americano

1.- Down: Según las reglas básicas del fútbol americano, los downs son jugadas individuales de corta duración. Se juegan desde la línea de golpeo, que es el punto donde quedó el balón en la jugada anterior, y pueden realizarse mediante pases, carreras, patadas o con intentos de gol de campo.

2.- Primero y diez: Cuando inicia el juego, la línea ofensiva tiene obligatoriamente cuatro oportunidades para mover el balón y obtener 10 yardas y así ir avanzando por todo el campo hasta conseguir la anotación y puntos necesarios. Por ejemplo, si en el primer pase de balón hacen 4 yardas, les quedan 6 por avanzar, y si en el segundo pase las consiguen, automáticamente consiguen el primero y diez y otras cuatro oportunidades para seguir avanzando.

3.- Cuarto down: En caso de se encuentren en el tercer down y estén lejos de conseguir las 10 yardas o el yardaje faltante para obtener el primero y diez, el otro equipo tomaría la posesión del balón automáticamente, sin embargo la ofensiva puede arriesgarse y elegir cualquiera de las siguientes jugadas para realizar el cuarto down:

Patada de gol de campo : Si un equipo se encuentra cerca de la zona de anotación rival pero relativamente lejos como para arriesgarse por una jugada de pase largo, puede patear el balón para introducirlo entre los postes de meta.

: Si un equipo se encuentra cerca de la zona de anotación rival pero relativamente lejos como para arriesgarse por una jugada de pase largo, puede patear el balón para introducirlo entre los postes de meta. Patada de despeje: Se usa cuando un equipo se encuentra muy alejado de la zona de anotación rival para intentar hacer un gol de campo. Asimismo, si está demasiado cerca de su propia zona de anotación y representa un riesgo entregar el balón en ese punto del terreno de juego, el equipo realiza la patada de despeje para alejar el balón de su propio campo de juego.

4.- Intercepción: Sucede cuando el pase del mariscal de campo es atrapado por un jugador defensivo del equipo contrario. Éste puede correr el balón hasta la zona de anotación y obtener los puntos para su equipo.

5.- Balón suelto (fumble): Se produce cuando el jugador ofensivo suelta el balón mientras está en juego. Un balón suelto también puede ser causado por un jugador defensivo contrario, quien puede arrebatar o golpear el balón. Si la defensa logra recuperarlo, puede seguir avanzando con él y anotar.

¿Cómo anotar en el fútbol americano?

Otro punto importante que debes saber para entender el fútbol americano es que hay tres maneras de conseguir puntos durante un partido de fútbol americano: touchdown, gol de gampo y safety (auto-gol).

1.- Touchdown: Equivale a seis puntos y se da cuando la línea ofensiva logra entrar a la zona de anotación de equipo rival. Después de un touchdown el equipo tiene derecho a otra jugada extra:

Punto extra - 1 punto : Al marcar un touchdown, el atacante puede hacer un gol de campo en la zona final del ataque. Es la opción más segura para conseguir puntos después de un touchdown.

: Al marcar un touchdown, el atacante puede hacer un gol de campo en la zona final del ataque. Es la para conseguir puntos Conversión - 2 puntos: En vez de buscar un punto extra, el equipo atacante puede optar por una nueva jugada en la que tiene que conseguir que la pelota vuelva a cruzar la zona de anotación del oponente.

2.- Gol de campo: Equivale a tres puntos y como lo mencionamos anteriormente si la ofensiva se encuentra en su tercera jugada y para el cuarto down está muy cerca de la zona de anotación, pero no quiere arriesgarse con una jugada larga, puede realizar el gol de campo.

3.- Safety o Auto-anotación: Vale dos puntos los cuales se otorgan cuando un jugador ofensivo es tacleado dentro de su propia zona de anotación mientras posee el balón. Alternativamente, se conceden cuando la ofensiva comete un castigo dentro de su propia zona de anotación.

Faltas, sanciones y reglas básicas del fútbol americano

Holding (agarrando o sujetando) - 10 yardas, ya sea ofensivas o defensivas: Los jugadores pueden obstaculizar, empujar y bloquear, pero no sujetar. El holding se da cuando se agarra el brazo del portador del balón o cuando un ofensivo sujeta al defensa para evitar la intercepción. El agarre es probablemente la falta más cometida en las reglas del fútbol americano.

False start (salida en falso) - 5 yardas de sanción: Se comete cuando la ofensiva se mueve, sobrepasando la línea de scrimmage, antes de que suceda el snap (el balón esté puesto en juego).

Offside (fuera de juego) - 5 yardas de sanción. Se señala cuando la defensiva invade el campo rival, sobrepasando la línea de golpeo, antes de que el balón esté en juego.

Pass interference (interferencia de pase): Se penaliza colocando el balón en el lugar de la falta o si es la ofensivas con la pérdida de 10 yardas y 1 down. Ocurre cuando un jugador ofensivo o defensivo obstaculiza mediante contacto físico a un receptor para impedirle recibir un pase. Puede incluir hacer tropezar al jugador contrario, empujarlo, atravesarse o agarrar sus brazos.

Personal foul (falta personal) -15 yardas de sanción: Para el equipo que sufrió la falta es primero y diez automático. Éstas se cometen en estas circunstancias: Rudeza al pasador: el Quarterback es derribado con extrema brusquedad después de haber pasado el balón. Facemask: se sujeta la barra del casco de un rival. Rudeza innecesaria : se emplea excesiva dureza o se pone en peligro la integridad física de un jugador.

Para el equipo que sufrió la falta es primero y diez automático. Éstas se cometen en estas circunstancias:

¿Quiénes son los ganadores del Super Bowl 2023?

Gana el equipo que obtenga más puntos, sin embargo, en caso de que exista un empate al finalizar el tiempo regular, se tiene que recurrir a tiempo extra (15 minutos aprox.). En esos minutos el equipo que anote primero un touchdown, gol de campo o un safety, es quien gana el juego y a quién se le entrega el trofeo Vince Lomabardi.