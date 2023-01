Andrés Lillini “palomea” a Almada

Andrés Lillini, entrenador del Necaxa, reafirmó su gusto por Guillermo Almada, a quien “candidateó” para dirigir a la selección mexicana, esto después del juego que los enfrentó el domingo.

Lillini, extécnico de los Pumas de la UNAM, considera que el actual timonel del Pachuca “está a la altura” de la exigencia que tiene el banquillo nacional.

“Si Almada es el entrenador de la selección mexicana me daría mucho gusto por él. Es un trabajador, es alguien que siente el futbol, me siento muy representado en sus formas y creo que ha demostrado tanto en Santos, como en Pachuca estar a la altura de que puede ser el técnico de la selección, así que particularmente me daría muchísimo gusto”, expresó Lillini.

El entrenador de Necaxa aceptó que está en deuda con su afición, luego de que, tras las primeras cuatro jornadas del Clausura 2023, los Rayos están en la décimo cuarta posición con tres unidades, producto de un triunfo y tres derrotas.

“Es difícil pedirles paciencia a los aficionados, quieren ganar y que el equipo demuestre. De cuatro jornadas ha perdido tres, no hay excusas, es lamentable. A la afición, pedirles que apoyen porque los jugadores, que al final son los que deciden, se matan, se matan dentro de la cancha, dejan todo lo que tenemos. Es este el plantel que hay y con ellos la vamos a pelear y brindarle a la gente lo que necesita. Hoy estamos en una gran deuda con la afición”, comentó.

Lillini consideró que una de las acciones claves del duelo contra Pachuca fue la falla que tuvo Édgar Méndez en el primer tiempo, oportunidad que hubiera significado el 1-0 para Necaxa, pero erró el español.

“Me deja mal el primer tiempo, nunca encontramos cómo darle vuelta. Ajustamos, nunca agarramos la pelota, siempre estuvimos escondidos atrás de las marcas y Pachuca es un equipo que sabe lo que juega”.— ESPN