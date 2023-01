México viaja a Venezuela. El róster tricolor, listo para pelear por la 10a. corona

Luego de que los Cañeros de Los Mochis lograron levantar su cuarto título en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, la directiva de la Fuerza Verde y la dirección deportiva de la LMP encabezada por el Lic. Christian Veliz, confeccionaron el róster con el que los ahora Cañeros de México, buscarán la consecución de la corona número 10 para el país tricolor en las Series del Caribe.

El róster de México para Gran Caracas 2023, que será jugada del 2 al 10 de febrero en Caracas, Venezuela comprende un total de 28 peloteros con 15 pitchers, 2 receptores, 7 jugadores de cuadro y 4 jardineros.

De parte de los Cañeros de Los Mochis, van Juan Uriarte en los receptores; Yasmany Tomás y Rodolfo Amador en los infielders; el outfield Justin Dean y los lanzadores; Luis Fernando Miranda, Darel Torres, Fabián Cota, Miguel Vázquez, Irving Machuca y el cerrador Juan Gámez. A esta lista también se añaden Roberto Valenzuela (MTY) y Fernando Villegas (JAL) que se coronaron como refuerzos de playoffs.

Los refuerzos para la Serie del Caribe, serán un total de 16, comenzando con el catcher José Heberto Félix, los infielders Joey Terdoslavich y Orlando Piña; el refuerzo Julián Ornelas (Charros); los lanzadores Rafael Córdova, Matt Pobereyko, Jeff Kinley y Brandon Koch por los subcampeones Algodoneros.

La lista continúa con Irving López (IF), Jasson Atondo (IF), José Cardona (OF), César Vargas (P) y Luis Márquez (P) de los Naranjeros de Hermosillo; Braulio Torres-Pérez (P) de los Venados de Mazatlán; Samuel Zazueta (P) de los Yaquis de Obregón y Jake Sánchez (P) de los Águilas de Mexicali.

La directora general de la Conade, Ana Gabriela Guevara, se encargó ayer de abanderar a la Delegación Mexicana.

México volará hoy a tierras venezolanas para debutar este 2 de febrero frente a la República Dominicana representada por los Tigres de Licey.—LMP