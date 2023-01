“Pancho ponches” renuncia al timón de Campeche

Después de ser nombrado como gerente deportivo en los Tomateros de Culiacán, de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), Francisco Campos tomó la decisión de renunciar como mánager de los Piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), así lo dio a conocer por sus redes sociales.

“Pancho Ponches” se dedicará de tiempo completo a la dirección deportiva del club guinda, buscando armar un equipo competitivo para la campaña 2023-2024 en la LMP.

“Hoy cierro un ciclo donde he pasado más de media vida, no me resulta fácil encontrar las palabras para agradecerles lo mucho que me han dado. En Piratas, pitchee, cachee, jugué y dirigí. Lloré y sonreí. Y sobre todo, escribí junto a ustedes inolvidables páginas de gloria” escribió en un comunicado una de las más grandes leyendas del béisbol mexicano y de los Piratas de Campeche.

Ahora con un nuevo reto, Francisco Campos comenzará a trabajar en encontrar cambios y refuerzos que puedan aportar para que Culiacán vuelva a los primeros planos en el circuito invernal luego de no clasificarse a la postemporada en esta campaña 2022-2023.

Campos fue parte de los Piratas de Campeche por 30 años entre coach y jugador, asistiendo a 16 Juegos de Estrellas, además de conseguir cinco títulos de ponches y una triple corona de pitcheo. Fue nombrado Jugador Más Valioso en una ocasión y Novato del Año. Un juego sin hit ni carrera fue la cereza del paste en su trayectoria con los filibusteros.