Jiménez, listo para atajar

Hoy es el debut del América en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y el director técnico Fernando Ortiz confirmó que el nuevo guardameta titular de las Águilas será nada menos que Óscar Jiménez, quien renovó contrato por un año con el conjunto de Coapa.

No tiene dudas ante un jugador que estuvo esperando su oportunidad de forma paciente y hoy, ante la ausencia de Guillermo Ochoa —se fue al Salernitana de Italia— parece que la espera rendirá frutos.

“Lo tengo definido, el arquero va a ser Óscar, porque confío en él; el máximo objetivo y coherencia es darle la confianza” aseguró el argentino en rueda de prensa, previo a hacer su debut en el campeonato, un partido ante los Gallos Blancos de Querétaro en el Azteca.

La llegada de Luis Malagón del Necaxa sembró dudas, pero el “Tano” despejó cualquier sospecha y confirmó que Jiménez será quien integre el once titular, al menos en los primeros juegos del Clausura.

El portero de 34 años renovó contrato por un año con las Águilas del América, y a pesar de haber sido relegado al banco de suplentes los últimos torneos, Ortiz está convencido de que es la mejor opción para el equipo.

“Lo he visto siempre bien. Óscar es un profesional en todo sentido, cuando estaba Memo en cancha, yo lo vi entrenar como un excelente profesional. Él sabe lo que pienso y acá está la ratificación: él será el arquero titular”, enfatizó el entrenador azulcrema.

Desde su llegada a Coapa en 2017, el nacido en Chihuahua ha disputado 13 partidos de Liga MX.

Sin presión alguna

Al “Tano” Ortiz le quedan seis meses al frente de las Águilas, y después del fracaso en el Apertura 2022, donde cayeron en semifinales ante Toluca, la obligación es el campeonato, bordar en el escudo la estrella 14.

“Los que me conocen y están siempre conmigo saben que soy de la misma manera y no me pongo presión. Disfruto de lo que hago. El objetivo es el título, pero si no sumamos en el primer partido no lo vamos a lograr”, dijo.— EL UNIVERSAL