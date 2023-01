Dominio keniano otra vez en el MaratÃ³n Ciudad de MÃ©rida

MÉRIDA, Yucatán.— No hubo sorpresas. No las habrá no se sabe por cuánto tiempo más: los corredores africanos dominaron si problema este domingo la edición 2023 del Maratón Ciudad de Mérida, con victorias de Erick Monyenye Mose en la rama varonil y Mary Adah Akor, quien aunque corre con bandera de Estados Unidos es nacida en el continente africano.

En la prueba de medio maratón, los primeros en cruzar la meta fueron Roboan Espinosa, en varones, y Argentina Valdepeñas.

Buena participación en las diversas categorías

Unos 3,500 corredores en las diversas categorías tomaron la salida en una rara mañana de enero en Paseo de Montejo. Normalmente para esta época amanece con mucho frío, pero este domingo apenas soplaba aire, y el bochorno fue menos comparado con otras ocasiones.

Y así, la aplanadora africana liderada por Monyenye se apoderó sin problema de las calles de la ciudad, en un recorrido que, de acuerdo con el bicampeón (el mismo keniano triunfó en 2022), corrió con relativa tranquilidad.

Premio absoluto de 85 mil pesos

El primero en varones dejó un registro de 2 horas, 22 minutos y 36 segundos, para llevarse el premio absoluto de 85 mil pesos. En damas, Adah hizo 2:48'20.

Aún con la oscuridad de la madrugada, a las 5:30 de la mañana se oyó la primera chicharra para la salida de los atletas en sillas de ruedas, y luego siguió la de los 42.195 kilómetros, partiendo desde el Monumento a la Patria.

El alcalde Renán Barrera Concha encabezó desde una tarima la ceremonia de inicio, acompañado por otras autoridades y representantes de las casas patrocinadoras.

