Africanos implacables en el Maratón Internacional Mérida

No hubo sorpresas. No las habrá no se sabe por cuánto tiempo más.

Los corredores africanos dominaron sin problema ayer la edición 2023 del Maratón Internacional Mérida Banorte, con victorias de Erick Monyenye Mose en la rama varonil y Mary Adah Akor, quien aunque corre con bandera de Estados Unidos es nacida en el continente africano.

En la prueba de medio maratón, los primeros en cruzar la meta fueron el jalisciense Roboan Espinoza Zebadúa, en varones, y Argentina Valdepeñas, de Coahuila. Jorge Soberanis y Sofía Isaac Borges ganaron en la prueba de 10 kilómetros.

Unos cuatro mil corredores en las diversas categorías tomaron la salida en una rara mañana de enero en Paseo de Montejo, en el primer gran evento deportivo de Yucatán en el calendario.

Normalmente para esta época amanece con mucho frío, pero este domingo apenas soplaba aire fresco, y el bochorno fue menos comparado con otras ocasiones.

Y así, la aplanadora africana liderada por un Monyenye que se apoderó sin problema de las calles de la ciudad desde los primeros kilómetros, en un recorrido que, de acuerdo con el bicampeón (el mismo keniano triunfó en 2022), corrió con relativa tranquilidad.

“Es muy grato correr con estas condiciones del clima. La ruta me gustó y creo que todos disfrutamos del Maratón de Mérida. Espero volver a ganarlo en el futuro”, destacó el corredor keniano ganador. Después llegaron Julius Kibet Koskei y Patrick Wachira Muriuki, de forma respectiva.

El primero en varones dejó un registro de 2 horas, 22 minutos y 36 segundos, para llevarse el premio absoluto de 85 mil pesos. En damas, Adah hizo 2:48'20.

Cuando Mary Adah cruzó la meta se desplomó metros después, recibiendo atención de los paramédicos. Fue escoltada por las mexicanas Estefany Velázquez (2:48:20) y Abigail Cabrera Martínez (03:03:08). Los ganadores de la categoría principal se llevaron una bolsa de 85 mil pesos en efectivo.

Aún con la oscuridad de la madrugada, a las 5:30 de la mañana se oyó la primera chicharra para la salida de los atletas en sillas de ruedas, y luego siguió la de los 42.195 kilómetros, partiendo desde el Monumento a la Patria.

El alcalde Renán Barrera Concha encabezó desde una tarima la ceremonia de inicio, y también la premiación, a las faldas del Monumento, estuvo acompañado de Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán; Ricardo M. Compeán, director regional de Zona de Banorte; Rafael Rodríguez Méndez, regidor de Juventud, Deportes y Educación; Jesús Aguilar y Aguilar, secretario técnico de Deportes, y Karem Achach Ramírez, diputada local.

De acuerdo con los registros, en el maratón corrieron cerca de 500 atletas, en medio maratón 1,240, en la prueba de 10 kilómetros se registraron 1,344, y en una caminata adicional hubo 518 inscritos.— Gaspar Silveira