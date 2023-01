Agónico empate celeste

El Cruz Azul empató anoche 1-1 con los Xolos de Tijuana en un partido de dominio alterno con numerosas paradas, en la primera jornada del torneo Clausura 2023 del fútbol mexicano.

El argentino Lisandro López convirtió por los Xolos y el mundialista mexicano Carlos Rodríguez lo hizo por los cementeros.

Liderado por el argentino Fernando Valenzuela, Tijuana fue mejor en la primera mitad, en la que tuvo la posesión de la pelota a su favor, 51-49.

El guardameta de los azules, José de Jesús Corona, salvó un par de veces a su equipo, pero una falta en el área causó un pénalti, que fue bien cobrado por López en el minuto 46.

Las cosas cambiaron en la segunda mitad en la que Cruz Azul se hizo de la pelota y de a poco adelantó líneas.

En el 67 el uruguayo Ignacio Riveros llegó con peligro, pero fue Carlos Rodríguez quien en el 84 empató con un gol a pase de Rodrigo Huescas.

Los Azules terminaron encima del rival, sin embargo, la zaga de los Xolos aguantó para evitar la derrota.

El Cruz Azul no contó con el central “Cata” Domínguez, quien ha sido duramente criticado en redes sociales al celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos con temática de narcotraficantes.

Goleada felina

Los Tigres del entrenador argentino Diego Cocca golearon 3-0 al Santos Laguna en su propio estadio.

Diego Reyes, el francés André Pierre Gignac y el colombiano Luis Quiñones convirtieron por Tigres, que jugaron con un hombre de más en la cancha desde el minuto 62, cuando Santos perdió por expulsión al delantero Eduardo Aguirre.

Cocca aseguró que no conoce aún a su plantilla, por lo que no puede asegurar que el cuadro que usó ayer vaya a ser su once estelar.

“No lo sé, no los conozco todavía, 32 días de entrenamiento van, lo que quiero es que me lo pongan más difícil, todavía no la tengo tan difícil como quiero, estoy convencido que hay jugadores que no están al máximo nivel, cuando ocurra eso vamos a tener más herramientas, más movimientos de jugadores, es un desafío muy grande que tengo por delante, recién es el primer paso”, dijo Cocca.

En otro duelo dominical el argentino Juan Ignacio Dinenno convirtió un pénalti a cuatro minutos del final para darle a los Pumas derrotara 2-1 sobre el Juárez FC.

La jornada termina hoy con el Pachuca-Puebla.