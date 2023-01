Bruno Valdez apoyará al América desde afuera

Bruno Valdez se despide del América, pero eso no significa que deje de querer los colores azulcremas.

En una sencilla ceremonia, el club despidió con un pasillo al central paraguayo, que jugará en Sudamérica con casi total seguridad (lo buscan desde Brasil).

Ante esto, Valdez aseguró que se va con la frente en alta, esperando que al América le vaya muy bien en el Clausura 2023 que está arrancando.

“Triste no por cómo se dieron las cosas, uno cumple ciclos, fue mi momento, me tocó, la forma en que salí, estoy saliendo muy feliz, por ese lado muy bien... eso queríamos, ganar un título más, pero no se pudo, vamos a apoyar desde afuera a que ganen la 14”, comentó el central de Paraguay.

El central fue blanco de críticas en redes sociales por su bajo nivel al final de la temporada pasada, pero aseguró que es un agradecido con el club y se va con “la frente en alto”.

“Muy agradecido por todo, con la institución, con toda la gente que estuvo alrededor mío. Agradecido, no tengo otra palabra y voy a seguir apoyando siempre. Vamos a seguir adelante”, finalizó el defensor central.