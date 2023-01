EE.UU.— Una reportera que cubría un partido de la NFL vivió un doloroso momento luego de sufrir un accidente durante los calentamientos de los equipos. La corresponsal Katia Castorena demostró que hacer enlaces desde la cancha no es nada fácil, pues uno corre el riesgo de salir lastimado.

NFL. Reportera es embestida por jugador de los Chiefs

Este pasado fin de semana, Katia Castorena se convirtió en tema de redes sociales debido a que mientras estuvo reportando desde el emparrillado de la NFL el duelo entre Raiders y Chiefs, la periodista fue tacleada por un jugador de Kansas City.

Mediante un vídeo que circula en redes sociales se mostró que durante un enlace, la comentarista de ESPN, quien estaba de espaldas a la cancha, no se pudo percatar que Kadarius Toney, receptor de los Chisfs, en su intento por capturar el ovoide, arrolló a la periodista.

Sin embargo, pese a que la reportera terminó sufriendo un tremendo golpazo, demostró ser toda una profesional al guardar la compostura y continuar con su reporte.

No obstante, en el estudio sus compañeros no pudieron evitar externar su preocupación tras ver el golpe que recibió, por lo que le preguntaban si se encontraba bien, a lo que ella informó que no pasó nada.

¿La reportera que fue embestida por un jugador de los Chiefs resultó lesionada?

Katia Castorena dio a conocer mediante sus redes sociales que pese al tremendo golpe que se llevó se encontraba bien.

La reportera agradeció a todos los que se habían preocupado por su estado de salud, pero reiteró que se quedaran tranquilos, pues afortunadamente no se lesionó.

All good 😅🙋🏻‍♀️ todo bien



pic.twitter.com/jLPsdHMrAO — Katia Castorena (@KatiaCastorena) January 8, 2023

La comentarista de ESPN como era de imaginarse recibió múltiples felicitaciones, pues internautas destacaron que en ningún momento perdió la compostura, pese a que fue arrollada por un jugador que pesa 88 kilos.

