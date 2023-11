Con un triunfo por 3-0 sobre los Tigres del Licey, las Águilas Cibaeñas aseguraron la copa “Titanes del Caribe” que disputan los dos equipos más ganadores del béisbol dominicano en el Citi Field de Nueva York este fin de semana.

Las Águilas se llevaron el primer partido de la serie el viernes por el mismo marcador. Y al igual que el viernes, el tema principal ayer fue el pitcheo aguilucho: siete lanzadores de las Águilas se combinaron para limitar a los Tigres a un hit y ponchar a 14 bateadores.

Aunque se trata de una serie de exhibición que no cuenta para los resultados oficiales de la LIDOM, el mánager Tony Peña señaló lo mucho que valora la fanaticada de las Águilas cualquier triunfo contra sus archirrivales.

“Cuando las Águilas le ganan al Licey, no importa donde sea, no importa si los juegos cuentan o no, el Cibao siempre lo va a celebrar”, dijo Peña.

El único imparable del Licey en el segundo partido fue un sencillo del tercera base Orelvis Martínez ante el relevista Richard Rodríguez con un out en el noveno inning que cayó en el terreno corto del jardín derecho, donde por poco la atrapa el guardabosque Alexander Canario. La jugada apretada fue revisada y, después de unos momentos de suspenso, los umpires confirmaron que fue hit. “Se ve el entusiasmo, como el equipo entero estaba esperando esa decisión”, dijo Peña.

De su parte, con el batazo de Martínez, los Tigres evitaron ser víctimas de un partido sin hit ni carrera en espacio de una semana; el martes, no dieron imparable en su derrota ante las Estrellas Orientales.

La fanaticada dominicana de Nueva York gozó de principio fin: la asistencia para el duelo sabatino fue de 33,131, rompiendo el récord para un juego en la historia de la LIDOM que se estableció el viernes, cuando 25,233 personas presenciaron el primer encuentro de la serie.

“La mayoría no pueden ir a Dominicana a ver esos juegos”, dijo el primera base de las Águilas e integrante de los Rockies de Colorado, Elehuris Montero, que se fue de 4-2 con una carrera impulsada en la victoria. “Que se lo estén disfrutando, eso me hace sentir muy bien”.

La serie “Titanes del Caribe” termina hoy con el tercer partido.—MLB