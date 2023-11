Laura Samsonova, con sólo 15 años de edad, ascendió ayer al trono de un torneo al que muchas figuras del tenis no pudieron llegar. Y es, sin duda, el mejor resultado que ha logrado hasta ahora en su carrera en el tenis.

“Con honestidad, aún no puedo creer que me haya coronado. Venía con la intención de ganar, obviamente, pero en realidad no pensé que me coronaría en un torneo tan bueno y con tantas jugadoras de calidad”, apuntó la jugadora checa, quien venció en dos sets a la estadounidense Kaitlin Quevedo, en la final de singles de la Copa Mundial Yucatán.

La subcampeona, en claro español, no buscó excusarse en nada y admitió que, sencillamente, Laura jugó mucho mejor. “Intenté cambiar mi táctica, pero no me dio… No fue la presión, sólo que ella fue mejor”, dijo ante el público que llenó ayer la cancha estadio “Lorenzo Molina Casares” del Club Campestre, en el día de clausura.

Sin embargo, añadió que se marcha contenta por su corona de dobles y ser finalista en singles. “Al final, hice un gran torneo”, aseveró antes de indicar que el próximo año sólo jugará torneos junior de Grand Slam, alternándolos con encuentros en el tenis de paga.

El torneo de una semana de main draw y dos días de ronda de clasificación, bajó el telón con impresionante entrada, dejando fuera a mucha gente fuera por falta de espacio.— Gaspar Silveira