El pasado sábado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer alrededor del mundo. Desafortunadamente, los casos no cesan y, recientemente, la luchadora mexicana Daniela López Mejía denunció al padre de su hija por violencia familiar.

La exseleccionada nacional decidió alzar la voz luego de recibir una fuerte golpiza por parte de su pareja, quien es peleador profesional de artes marciales mixtas.

A través de un video, Daniela compartió los detalles del lamentable hecho y reconoció sentir demasiado miedo tras verse vulnerable.

“Me hicieron mi tomografía, sí tengo fractura de nariz y ya denuncié. Muchas gracias por su apoyo, por su fuerza, cada vez me siento más fuerte”, externó López Mejía.

“Lo que me hizo es inhumano, no le importo que mi hija estuviera ahí! Me dijo tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía.