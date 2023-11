Carlos Novelo Flota tiene ya sus primeros podios en eventos grandes, pero también ya sabe lo que cuesta llegar a las metas en el automovilismo deportivo.

El joven yucateco de 18 años de edad, debutante en la Súper Copa, se apoderó de dos terceros lugares en la Súper Copa Mérida 2023, corrida el domingo pasado en el Autódromo Yucatán “Emerson Fittipaldi”.

Pero llegar a esos lugares tuvo sus complejidades. Por ejemplo, nunca había corrido en ese trazado, que es muy elogiado por quienes han estado en él, y representaba su debut en la categoría GTM Light. El auto que condujo lo conoció apenas horas antes de saltar a la pista.

“Tres semanas antes inicié mis entrenamientos en el simulador para entender el manejo de un GT ( Gran turismo) y mejorar el manejo día tras día. Mis sesiones fueron de 2.5 horas diarias promedio”, comenta el piloto, en una pausa de sus estudios en la Universidad Anáhuac Mayab, donde cursa estudios de Administración y Dirección de Empresas, carrera a la que accedió por medio de una beca.

Valioso apoyo

El piloto de la escudería ANVI Motorsport señala que también recibió importante ayuda en días previos a la Súper Copa.

“Unos días antes de la fecha, la familia Figueroa me apoya facilitándome un March de competencia y con Dylan Figueroa entreno en la pista del Autódromo Yucatán. Este entrenamiento me mostró la configuración de la pista, sus curvas, peraltes, pianos, y me acercó a lo que finalmente es el manejo que tendría en el vehículo de carreras”.

El equipo ANVI Motorsport llegó el mismo viernes a tierras yucatecas, cuando se realizarían las primeras prácticas oficiales “y ese mismo día me prepararon el carro a mi medida. Entré a la pista como el calendario de Súper Copa indicaba, y por primera vez pude manejar el GTM Light”.

El sábado, en las prácticas oficiales, se dio la mala fortuna de que un piloto sufrió un accidente grave, por lo que todos los ensayos tuvieron que ser suspendidos.

“Afortunadamente el piloto accidentado está bien y le deseo pronta recuperación”, comentó Novelo Flota sobre el percance.

Carlos estaba decidido a dejar huella desde su debut en Súper Copa y salió mentalizado para hacerlo en el día grande, el domingo. Era presentarse con todo desde las calificaciones.

“Logramos el tercer lugar en las calificaciones, y fue determinante para mostrarme que sí se podía lograr el objetivo de subirnos al podio. Las carreras finales estuvieron por demás intensas. Eran carreras definitorias del campeonato nacional y los pilotos contendientes al título no iban a permitir que se les fueran los puntos”.

“Al final, logramos dos podios, dos terceros lugares que nos llenaron de alegría y premiaron dos años de intenso trabajo”, expresó.

“Aquí es cuando ves que todo lo hecho en este tiempo ha merecido la pena, sacrificios míos, de mi familia, de mis patrocinadores, de la escudería ANVI Motorsport. En 2024 todo debe ser mejor”.— Gaspar Silveira Malaver