El jardinero venezolano Jackson Chourio pactó el contrato más lucrativo para un pelotero sin experiencia en las Mayores, al acordar por 82 millones de dólares y ocho años con los Cerveceros de Milwaukee.

Chourio, de 19 años, apenas cuenta con seis juegos de experiencia por encima de la categoría Doble A. El acuerdo, anunciado ayer, incluye opciones para 2032 y 2033.

“Voy a dar lo mejor de mí siempre”, dijo Chourio. “Este dinero no me va a hacer cambiar. Y si me hace cambiar, va a ser para bien”.

Eclipsó el monto más alto previo para un jugador que aún no había debutado. Ese fue el acuerdo de 50 millones y seis años que el jardinero cubano Luis Robert firmó con los Medias Blancas de Chicago en 2020. El acuerdo de Robert fue anunciado el 2 de enero de 2020 y debutó en MLB el 24 de julio de ese año. Chicago también pactó por 43 millones y seis años con el bateador designado y jardinero Eloy Jiménez en marzo de 2019 antes del debut del dominicano.

Chourio podría arrancar la temporada de 2024 en las Mayores. El contrato cubre todo el periodo de elegibilidad de arbitraje salarial y las que potencialmente hubieran sido sus primeras dos campañas en agencia libre.

“Estamos trabajando fuerte para empezar desde el primer día”, dijo Chourio en una rueda de prensa en las reuniones de invierno. “Fue una decisión para asegurar el futuro de mi familia. Ahora puedo jugar más tranquilo, sin tener presión”.

Milwaukee encara su primera campaña con el nuevo mánager Pat Murphy tras la salida de Craig Counsell, quien se marchó para dirigir a los Cachorros.— AP