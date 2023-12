América está, por cuarta ocasión consecutiva, en la ronda de semifinales de la Liga MX y esta vez llegan como amplios favoritos frente al Atlético de San Luis.

Sin embargo, en el equipo de Coapa no se adelantan a nada y toman esta llave frente a los potosinos con demasiada mesura. Así lo afirmó Sebastián Cáceres.

“Eso nunca lo pensamos. Es más, antes de muchos partidos siempre lo decimos, que no vamos a ganar con la camiseta sólo por ser América. Hay que demostrar más por el hecho de ser un club grande hay que reflejarlo. Vamos a tener que hacer lo que venimos haciendo”, declaró el central uruguayo.

Sobre el temor que pueda generar esta fase, al no poder superar en los tres torneos anteriores, el zaguero de las Águilas considera que no hay ningún “fantasma”.

“No creo que haya ningún fantasma. Son cosas que se dan en el fútbol, a veces se gana, se pierde y no siempre es justo el fútbol, hay mucha injusticia, no siempre uno tiene lo que se merece. Hemos trabajado para que se dé la mejor forma”, agregó.

André Jardine les ha transmitido paciencia Sebastián Cáceres reconoce que en las pasadas Semifinales una de las claves del fracaso fue perder la paciencia por momentos. Situación que ha cambiado con André Jardine.

“Creo que lo que nos pasó en las anteriores, en alguna ocasión perdimos la paciencia, la tranquilidad; con André (Jardine) hemos reforzado muchísimo eso, el hecho de no perder la paciencia, trabajar mucho con la pelota, no desesperarse y creo que será algo clave”, explicó.

¿Se puede ir campeón a Europa?

El central de la Selección Uruguaya no cerró las puertas a una posible salida al futbol europeo; aseguró que, de ser el caso, sería lindo irse campeón.

“Lo dije recién, lo que más me importa ahora es el partido con San Luis y salir campeón con América. De lo otro, ya se verá si pasa o no. Mi mente está enfocada en el partido de mañana. Sería bonito (irme campeón), pero ahora pienso en el partido con San Luis”, concluyó.

Bielsa, potenciador

Cáceres aseveró que los consejos de Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, lo han potenciado.

“Bielsa me ha dado muchos consejos, me ha dicho que cuando me mantengo enfocado sobresalen muchas de mis características defensivas y por eso he trabajado mucho en el tema de mantener el foco”, afirmó el nacido en Montevideo.

En noviembre pasado el central de 24 años recibió múltiples elogios de la prensa de su país por su actuación en la más reciente fecha FIFA en la que destacó en la victoria sobre el campeón del mundo, Argentina, por 2-0, con una eficiente marca sobre Lionel Messi.— EFE