Con el mariscal de campo Kenny Pickett fuera de juego otra semana mientras se recupera de una cirugía de tobillo, los Acereros de Pittsburgh contarán con Mitch Trubisky como titular contra Indianápolis.

Trubisky tuvo problemas en su primer inicio de temporada la semana pasada, completando 22 de 35 pases para 190 yardas con dos touchdowns (un pase, un acarreo) y una intercepción en la derrota ante los Patriotas.

Mike Tomlin notó que Trubisky mejoró en la segunda mitad del juego del jueves.

“Mitch retomó su juego a medida que avanzaba. Pensé que era una expectativa razonable, que él fuera aún mejor gracias a esa experiencia y a la experiencia de tener una semana completa de preparación, repeticiones con el casco, repeticiones a velocidad, estoy entusiasmado con ese componente”.

En la primera mitad, Trubisky completó 6 de 11 pases para 61 yardas y un touchdown y lanzó una intercepción en el segundo cuarto que los Patriotas convirtieron en anotaciones dos jugadas después. Trubisky también estuvo a punto de fallar en la primera mitad, incluida una intercepción en el primer cuarto anulada por una interferencia de pase defensivo.

Sin embargo, en la segunda mitad, Trubisky completó 16 de 24 intentos para 129 yardas con un touchdown terrestre.

“Mejoró a medida que avanzaba el juego”, reiteró Tomlin sobre la toma de decisiones de Trubisky. “Y creo que, con la preparación de toda la semana, es razonable esperar que eso continúe y continúe a ritmo mayor”.

Con Pickett inactivo, el mariscal de campo Mason Rudolph estuvo activo contra los Patriotas. Aunque Rudolph obtendrá más repeticiones de práctica en preparación para los Potros, Tomlin descartó la idea de que Rudolph pudiera estar en la contienda para ganarse un puesto como titular.

“Simplemente no había tenido mucha exposición en términos de preparación para ponerse el casco”, explicó Tomlin. “Y entonces, no sé, ¿a qué te refieres cuando dices una evaluación o una oportunidad? No sé si evaluamos el desempeño en la práctica de esa manera en este momento del año”.

“Tendrá la oportunidad de conseguir algo de trabajo, y evaluaremos ese trabajo y evaluaremos su preparación, pero no vamos a abrir competencia ni cosas de esa naturaleza. Simplemente no es un ambiente para eso”.— ESPN