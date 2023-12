En la rama varonil, la Asociación de Tenis Profesional, por sus siglas ATP, concluye su extenuante calendario con dos eventos importantes que son colofón del año: el torneo Nitto Finals, que se escenifica en Turín, Italia, donde participan los ocho tenistas que hayan acumulado el mayor número de puntos durante la temporada en el ranking mundial.

El ganador fue el serbio Novak Djokovic, quien concluyó como número uno del mundo por octava ocasión en su carrera.

El otro torneo, denominado “Next Gen”, es con el que se clausura la temporada y cuyos integrantes son jóvenes promesas.

Este torneo tiene varias características que merecen ser señaladas: los participantes deben tener veintiún años o menos. No otorga puntos a los competidores, únicamente garantiza una bolsa económica mínima a cada tenista por su participación. Se juegan partidos de cinco sets, a ganar tres, cada uno a cuatro juegos con tie break o desempate, si el marcador está 3-3.

La modernidad electrónica se hace presente, no hay jueces de línea, únicamente el juez principal. Un poderoso conjunto de cámaras colocadas estratégicamente y denominadas “ojo de halcón” señalan cuando la pelota golpea fuera de la cancha, no pueden los jugadores pedir la revisión de la jugada. El juez de silla no está facultado para marcar la repetición del saque cuando éste toque la red. El tiempo en los saques, descansos e intervenciones de doctores está cronometrado, a fin de que el juego sea rápido.

Los participantes son los siete jugadores bisoños que hayan acumulado el mayor puntaje durante la temporada y un octavo que es invitado, sin considerar su posición en el escalafón. Este año (hay contrato para un lustro), el evento se celebró en Jeddah, la ciudad más grande de la provincia de La Meca, una moderna y bella urbe ubicada en la impresionante Arabia Saudita.

Las túnicas de mangas largas que llegan hasta las rodillas de un blanco inmaculado complementado con un turbante o kafiyyeh son llevadas orgullosamente por los hombres saudíes, las mujeres con vestidos que les ocultan todo el cuerpo y su Hiyab que les cubre la cabeza y el cuello, todos, se hicieron presentes en las modernas instalaciones del King Abdullah Sports City, un flamante complejo tenístico con canchas de suelo duro.

Fue el primer torneo de tenis en vivo que pudo presenciar la población saudí. Los competidores, futuras estrellas, promesas en capullo, quieren hacer historia en las canchas. Dos italianos, dos franceses, un americano, suizo, serbio y jordano integraron los grupos verde y rojo. La final la escenificaron el francés Arthur Filis y el balcánico Hamad Medjedovic, llegando ambos invictos, con la victoria para este último. Dos serbios ganaron esos torneos.

Ahora, los jugadores guardan sus raquetas y toman unas merecidas vacaciones decembrinas para estar listos. El año 2024 será difícil y agotador.

El ejemplo de Djokovic está impactando en la juventud de su país, dando nacimiento a una pléyade de jugadores que en un futuro no lejano seguirán los pasos de Novak y escribirán grandes hazañas en los libros del tenis.

Mérida, diciembre de 2023.