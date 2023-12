Amigos aficionados…

Los debates sobre el sí o no de los toros han aumentado a raíz de la famosa revocación de la Suprema Corte para permitir el regreso de las actividades taurinas a la Plaza México.

Y en realidad, como en la política y religión, va a ser imposible poner a todos de acuerdo.

Platicamos en semanas anteriores que lo que toca a los taurinos es defender con argumentos y valores a la fiesta. Y eso toca a todos, no solo a los que torean, los que organizan o los que pagan los boletos para que se sostenga el espectáculo.

Y bien, tal vez el argumento de mayor peso que se pueda dar es una fiesta lo más apegado a la verdad. Es decir, toro o novillo íntegro, carteles que sean de interés de los aficionados, costos y precios justos y una difusión que sea real. Esto último a veces distorsiona y perjudica más que ayudar.

La historia de los toros es tan rica en todos sus aspectos, que hay muchos precedentes que, en particular para enfrentar a los detractores, puede ser el arma para decir: la fiesta está viva por esta u otra razón.

Diremos: el toro de lidia no puede vivir en otro lado que en una dehesa, en cercados o campos. No puede ser un animal de jardín, decorativo o mucho menos una mascota. Su creación fue para eso: para pelear por su vida. A un león, por ejemplo, le atacas y, si no te vence, se va huyendo. El toro, desde su nacimiento pelea, se han visto infinidad de vídeos en que, recién nacidos, están tratando de defenderse y casi nunca huyen a pesar del acoso o castigo (hay sus excepciones).

Y si repasamos la historia, cuánto se ha escrito para dignificar la liturgia que es una corrida. Los hombres que, vestidos de luces o de negro, se juegan la vida que es un espectáculo real, el más verdadero de todos los que se montan. El torero, por otro lado, es el protagonista que todavía está tan cerca del aficionado, de los medios. Cuando termina un festejo, los públicos andan detrás del torero esperando tomarse una foto o buscar un esperado autógrafo (quitamos a José Tomás que parece detestar al espectador, olvidándose que se hizo grande por la gente).

Les diré igual: los periplos para las corridas, aquí o allá, han permitido conocer a gente del toro y, como cuando vamos al béisbol, pretender estar cerca de quienes hacen posible que esto pueda hacerse realidad.

Y esto, en honor a la verdad, es lo que hace posible que pueda existir el deseo de superación en la tauromaquia: el ver de cerca a quienes se juegan la vida delante del toro.

Hay mucha tela de donde cortar en materia taurina. Los poetas, los músicos, los pintores y, claro, los toreros.

Recordaba que hace poco cumplió 90 años Curro Romero, el “Faraón de Camas”, y también Paco Camino, el gran “Niño Sabio de Camas”, que llegó a 83. Dos figurones de época, en un arte centenario que, dicho sea con santo y seña, debe vivir eternamente con sus propios argumentos.

Ah, y permita que digamos: no tiene usted que estar de acuerdo con lo escrito arriba. Nadie tiene que hacerlo. Los puntos de vista se respetan siempre.