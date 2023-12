CIUDAD DE MÉXICO.- Hace menos de dos semanas el Club América se consagró campeón del Apertura 2023 al derrotar a Tigres en una noche llena de mística y emociones en el Estadio Azteca. Además, ese partido fue el último del histórico Miguel Layún, quien a mitad de temporada anunció que dejaría el futbol profesional una vez terminada su participación en el torneo.

El exjugador tomó como pretexto el Día de los Inocentes para anunciar su “regreso a las canchas”.

¿Qué broma hizo Miguel Layún en el Día de los Inocentes?

“Venía hablando con la familia y sinceramente han sido días muy complicados desde que terminó el torneo. Ha sido mucha felicidad por un lado y ha sido tristeza por el otro de que se terminó el futbol. Me he sentido incompleto y para no hacer más largo este video, he hablado con Ana y tomé la decisión de que no me voy a retirar.

Voy a abrir las puertas y si hay algún equipo que esté interesado y quisiera mis servicios: adelante. Vuelvo al futbol”.

No obstante, en los comentarios distintos usuarios compartieron que esto formaba parte de una broma más en el Día de los Inocentes, por lo que no creyeron la versión de Layún, quien grabó el video en el coche manejando en carretera de vacaciones con su familia.